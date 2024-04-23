"Російські перешкоди": 46 тисяч британських авіарейсів відчули проблеми з GPS, — ЗМІ (фото)
Єдиним великим британським перевізником, який не постраждав, був Virgin Atlantic, оскільки його літаки не літають через Балтійське море.
Рейси до Великої Британії та у зворотніх напрямках зіштовхнулися з наслідками глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у Балтійському регіоні, за чим, імовірно, стоїть Росія. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
За інформацією журналістів, тисячі рейсів постраждали від, ймовірно, російських перешкод, а авіаційні джерела назвали тактику "надзвичайно небезпечною" та серйозною загрозою для безпеки польотів. Електронні атаки роблять супутникову навігацію марною, тому літаки не знають маршрутів і намагаються повідомити іншим, де вони розташовуються.Важливо
Фальшиві дані змушували літаки повертати та пікірувати, щоб уникнути фантомних перешкод, яких насправді не було. Джерела в галузі попереджають, що це надзвичайно небезпечно.
З серпня минулого року, за даними видання, проблеми з навігацією виявили 2309 рейсів Ryanair та 1368 літаків Wizz Air в Балтійському регіоні. Також зареєстрували проблеми з супутниковою навігацією 82 рейси British Airways, сім рейсів Jet2, чотири рейси EasyJet і сім рейсів TUI.
Загалом 46 тисяч літаків повідомили про проблеми супутникової навігації в період із серпня до кінця березня. Єдиним великим британським перевізником, який не постраждав, був Virgin Atlantic, оскільки його літаки не курсують через регіон.
Перешкоди заглушають справжні сигнали супутників, включаючи GPS і європейську систему Galileo. У січні європейська служба авіабезпеки назвала глушіння "атаками", але не сказала, хто за ними стоїть.
Воєнний експерт доктор Джек Вотлінг із аналітичного центру RUSI розповів, що росіяни давно використовували глушіння GPS як інструмент переслідування, проєктуючи його через кордони НАТО. З його слів, усюди, де є великий російський гарнізон, ви бачите відмову GPS, і такий є в Калінінграді.
"Вони просто ввімкнули це, тому що є постійні замовлення", – заявив він.
Нагадаємо, 10 квітня у ВМС Швеції закликали НАТО втрутитися через придушення Росією GPS. Контрадмірал Єва Скуг Хаслум заявила, що військова інфраструктура майже не страждає від придушення супутникової навігації, проте потерпає цивільне судноплавство.