"Російські перешкоди": 46 тисяч британських авіарейсів відчули проблеми з GPS, — ЗМІ (фото)

Єдиним великим британським перевізником, який не постраждав, був Virgin Atlantic, оскільки його літаки не літають через Балтійське море.

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Рейси до Великої Британії та у зворотніх напрямках зіштовхнулися з наслідками глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у Балтійському регіоні, за чим, імовірно, стоїть Росія. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

За інформацією журналістів, тисячі рейсів постраждали від, ймовірно, російських перешкод, а авіаційні джерела назвали тактику "надзвичайно небезпечною" та серйозною загрозою для безпеки польотів. Електронні атаки роблять супутникову навігацію марною, тому літаки не знають маршрутів і намагаються повідомити іншим, де вони розташовуються.

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Фальшиві дані змушували літаки повертати та пікірувати, щоб уникнути фантомних перешкод, яких насправді не було. Джерела в галузі попереджають, що це надзвичайно небезпечно.

З серпня минулого року, за даними видання, проблеми з навігацією виявили 2309 рейсів Ryanair та 1368 літаків Wizz Air в Балтійському регіоні. Також зареєстрували проблеми з супутниковою навігацією 82 рейси British Airways, сім рейсів Jet2, чотири рейси EasyJet і сім рейсів TUI.

Загалом 46 тисяч літаків повідомили про проблеми супутникової навігації в період із серпня до кінця березня. Єдиним великим британським перевізником, який не постраждав, був Virgin Atlantic, оскільки його літаки не курсують через регіон.

Перешкоди заглушають справжні сигнали супутників, включаючи GPS і європейську систему Galileo. У січні європейська служба авіабезпеки назвала глушіння "атаками", але не сказала, хто за ними стоїть.

Фото: The Sun

Воєнний експерт доктор Джек Вотлінг із аналітичного центру RUSI розповів, що росіяни давно використовували глушіння GPS як інструмент переслідування, проєктуючи його через кордони НАТО. З його слів, усюди, де є великий російський гарнізон, ви бачите відмову GPS, і такий є в Калінінграді.

"Вони просто ввімкнули це, тому що є постійні замовлення", – заявив він.

Нагадаємо, 10 квітня у ВМС Швеції закликали НАТО втрутитися через придушення Росією GPS. Контрадмірал Єва Скуг Хаслум заявила, що військова інфраструктура майже не страждає від придушення супутникової навігації, проте потерпає цивільне судноплавство.