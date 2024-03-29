Радіоелектронна війна: РФ глушить сигнал GPS над Європою, – Politico

З початку 2024 року було зафіксовано 985 випадків глушіння GPS-сигналів, а за весь 2023 рік — 1371 випадок. Зростання склало в сім разів.

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Все частіше зʼявляються радіоелектронні перешкоди над Балтійським морем, що глушать сигнали радіоелектронної боротьби. Росія вважається найімовірнішим винуватцем. Про це повідомляє Politico.

Пасажирські літаки, які пролітають над Балтійським регіоном все більше повідомляють про відсутність або підробку сигналу GPS. Епізоди глушіння сигналу регулярно відбуваються від початку повномасштабного вторгнення. Все виглядає так, що джерелом поміх є Калінінградський анклав.

"Росія регулярно атакує літаки, пасажирів і суверенну територію країн НАТО", — заявила Дана Говард, президент американської організації Resilient Navigation and Timing Foundation, лобістської групи користувачів GPS.

Вона додала, що це є реальною загрозою для безпеки. Вже відомо про як мінімум один випадок, коли через РЕБ літак ледве не зіткнувся з горою, але він був у 2019 році. Агенція з авіаційної безпеки ЄС (EASA) вивчає проблему, але поки регулятори кажуть, що проблеми з GPS не становлять небезпеки для польотів.

Глушіння сигналу GPS 25 березня над Балтійським регіоном Фото: скріншот

В Європейській організації з безпеки аеронавігації фіксують, що кількість випадків перешкод постійно зростає з січня 2022 року. Протягом січня-лютого 2024 кількість перешкод стала майже рекордною. Якщо за весь 2023 рік було зафіксовано 1371 випадок перебоїв з сигналом GPS, то у січні-лютому їх вже було 985. Також нещодавно над Балтійським регіоном перешкоди діяли рекордні 47 годин, що вплинуло на 1614 літаків.

EASA наразі не може підтвердити російське походження перешкод, і чи було воно навмисним.

"Зважаючи на те, що постраждали райони, дуже ймовірно, що ця діяльність пов'язана з конфліктом, а вплив на цивільну авіацію є побічним ефектом. Однак EASA не може сказати, хто несе за це відповідальність", — сказала речниця EASA Джанет Норткот.

Дана Говард вважає, що інциденти є точно навмисними і зона бойових дій в Україні задалеко, щоб вплив відчувався в Балтійському регіоні.

На пілотів літаків втрата GPS сигналу не означає, що вони зібʼються з курсу, однак навантаження зросте. Також зростає ймовірність помилок пілотів чи диспетчерів повітряного руху.

Нагадаємо, 14 березня ЗМІ писали, що РФ заглушила GPS-сигнал на літаку міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса під час польоту з Польщі.

2 березня було зафіксовано глушіння сигналу GPS над Польщею і Швецією.