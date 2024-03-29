Радиоэлектронная война: РФ глушит сигнал GPS над Европой, — Politico

С начала 2024 года было зафиксировано 985 случаев глушения GPS-сигналов, а за весь 2023 год — 1371 случай. Рост составил в семь раз.

Related video

Все чаще появляются радиоэлектронные помехи над Балтийским морем, которые глушат сигналы радиоэлектронной борьбы. Россия считается наиболее вероятным виновником. Об этом сообщает Politico.

Пассажирские самолеты, пролетающие над Балтийским регионом все больше сообщают об отсутствии или подделке сигнала GPS. Эпизоды глушения сигнала регулярно происходят с начала полномасштабного вторжения. Все выглядит так, что источником помех является Калининградский анклав.

"Россия регулярно атакует самолеты, пассажиров и суверенную территорию стран НАТО", — заявила Дана Говард, президент американской организации Resilient Navigation and Timing Foundation, лоббистской группы пользователей GPS.

Она добавила, что это является реальной угрозой для безопасности. Уже известно о как минимум одном случае, когда из-за РЭБ самолет чуть не столкнулся с горой, но он был в 2019 году. Агентство по авиационной безопасности ЕС (EASA) изучает проблему, но пока регуляторы говорят, что проблемы с GPS не представляют опасности для полетов.

Глушение сигнала GPS 25 марта над Балтийским регионом Фото: скриншот

В Европейской организации по безопасности аэронавигации фиксируют, что количество случаев препятствий постоянно растет с января 2022 года. В течение января-февраля 2024 года количество помех стало почти рекордным. Если за весь 2023 год было зафиксировано 1371 случай перебоев с сигналом GPS, то в январе-феврале их уже было 985. Также недавно над Балтийским регионом помехи действовали рекордные 47 часов, что повлияло на 1614 самолетов.

EASA пока не может подтвердить российское происхождение помех, и было ли оно преднамеренным.

"Учитывая то, что пострадали районы, очень вероятно, что эта деятельность связана с конфликтом, а влияние на гражданскую авиацию является побочным эффектом. Однако EASA не может сказать, кто несет за это ответственность", — сказала пресс-секретарь EASA Джанет Норткот.

Дана Говард считает, что инциденты являются точно преднамеренными и зона боевых действий в Украине слишком далеко, чтобы влияние ощущалось в Балтийском регионе.

На пилотов самолетов потеря GPS сигнала не означает, что они собьются с курса, однако нагрузка возрастет. Также возрастает вероятность ошибок пилотов или диспетчеров воздушного движения.

Напомним, 14 марта СМИ писали, что РФ заглушила GPS-сигнал на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шаппса во время полета из Польши.

2 марта было зафиксировано глушение сигнала GPS над Польшей и Швецией.