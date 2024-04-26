Может "видеть" любые дроны: "Ростех" впервые выпустил новые портативные РЛС

В России утверждают, что станция может обнаруживать БПЛА, летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания, а также распознавать птиц, животных и человека.

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Холдинг "Росэлектроника" российской государственной корпорации "Ростех" осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится на официальном сайте "Ростеха".

В РФ утверждают, что новая РЛС, разработанная инженерами Рыбинского завода приборостроения, предназначена для радиолокационного выявления, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов. Станция способна обнаруживать цели на расстоянии до 10 километров и может располагаться на удалении от места наблюдения.

Также сообщается, что станция способна выявить даже самые малозаметные дроны — летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания. Кроме того, РЛС может распознавать птиц, животных и человека.

"Основные преимущества МРЛС – мобильность, автономность, короткое время подготовки к применению, а также алгоритм идентификации, позволяющий уверенно обнаружить различные объекты", — заявил гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

По словам Комогорцева, в декабре прошлого года было выпущено небольшое количество упомянутых РЛС, а к концу текущего года планируется выйти на серийное производство. Он также отметил, что на данный момент станции проходят тестовую эксплуатацию "на одном из защищенных объектов".

Напомним, 11 апреля украинские дроны-камикадзе впервые долетели до Мордовии и атаковали воинскую часть. По информации журналистов, БПЛА дотянулись до российской РЛС "Контейнер" в городе Ковылкино в Мордовии.

Позже, 17 апреля, украинские дроны второй раз ударили по российской загоризонтной РЛС 29Б6 "Контейнер" в Мордовии. Как отмечают эксперты, "Контейнер" — это самый мощный радар в распоряжении России, который существует в единственном экземпляре.