В день годовщины катастрофы на ЧАЭС: разработчики показали трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 на украинском языке

В трейлере с красноречивым названием "Это не рай" персонаж по имени Рихтер рассказывает сталкеру по прозвищу "Скиф", что тот может "найти все": врагов, деньги, смерть, чудо и даже самого себя.

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26 апреля в 38-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС на украинском языке вышел новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Сердце Чернобыля). Анонс представила компания GSC Game World.

В ярком трейлере с красноречивым названием "Это не рай" персонаж по имени Рихтер общается со сталкером по прозвищу "Скиф" на какой-то высокой металлической башне.

"Здесь ты можешь найти все, Скиф. Друзей, врагов, деньги, смерть, чудо. Даже самого себя", — описывает возможности "зоны" Рихтер.

Также он пригласил персонажа в Припять, покататься при случае на колесе обозрения.

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Во время трейлера зрителей знакомят с локациями, на которых, возможно, будут происходить события "шутера". Среди них центральная площадь, руины школы и пионерского лагеря и тому подобное.

Как известно, основной сюжет игры, которая должна выйти в версиях для персональных компьютеров и игровых консолей Xbox Series X/S, будет занимать более 40 часов с четырьмя возможными окончаниями прохождения "квеста".

Стоит отметить, что разработчики "Сталкера-2" GSC Game World летом 2022 года приняли решение отказаться от русской озвучки. Они решили оставить исключительно украинскую и английскую озвучку, а для русскоязычной аудитории ограничились лишь субтитрами.

Напомним, ранее предполагалось, что релиз игры состоится в 2023 году, но его перенесли на первый квартал 2024 года. Позже дату отсрочили уже на 5 сентября 2024-го.