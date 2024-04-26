У день річниці катастрофи на ЧАЕС: розробники показали трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 українською

У трейлері з промовистою назвою "Це не рай" персонаж на ім'я Ріхтер розповідає сталкеру на прізвисько "Скіф", що той може "знайти все": ворогів, гроші, смерть, чудо та навіть самого себе.

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26 квітня у 38-му річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС українською вийшов новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Серце Чорнобиля). Анонс представила компанія GSC Game World.

У яскравому трейлері з промовистою назвою "Це не рай" персонаж на ім'я Ріхтер спілкується зі сталкером на прізвисько "Скіф" на якійсь високій металевій вежі.

"Тут ти можеш знайти все, Скіфе. Друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе", — описує можливості "зони" Ріхтер.

Також він запросив персонажа до Прип'яті, покататися за нагоди на колесі огляду.

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Під час трейлеру глядачів знайомлять з локаціями, на яких, можливо, відбуватимуться події "шутеру". Серед них центральна площа, руїни школи та піонерського табору тощо.

Як відомо, основний сюжет гри, яка повинна вийти у версіях для персональних комп'ютерів та ігрових консолей Xbox Series X/S, займатиме понад 40 годин з чотирма можливими закінченнями проходження "квесту".

Варто зазначити, що розробники "Сталкера-2" GSC Game World влітку 2022 року ухвалили рішення відмовитися від російської озвучки. Вони вирішили залишити виключно українську та англійську озвучку, а для російськомовної аудиторії обмежилися лише субтитрами.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що реліз гри відбудеться у 2023 році, але його перенесли на перший квартал 2024 року. Пізніше дату відтермінували вже на 5 вересня 2024-го.