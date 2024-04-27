"Приглашаем на концерт Кобзона": хакеры взломали российский сервис по продаже билетов

Пользователям приходит смс-рассылка с приглашением на концерт "Кобзона в Крокус-холле". Один из основателей "Украинского Кибер Альянса" Шон Таунсенд отметил, что хакеры сейчас выясняют, не заказывали ли спецслужбы билеты на выступление группы "Пикник", во время которого произошел теракт.

Related video

В субботу, 27 апреля, пользователи билетного сервиса RedKassa начали получать на мобильные телефоны смс-ки с приглашением на бесплатный концерт Кобзона в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости", прикрепивший к своему посту несколько скриншотов с уведомлениями от RedKassa.

"Приглашаем на концерт Кобзона в Крокус-Холле. Вход бесплатный!" — сказано в каждом из них.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Сообщения с таким приглашением получили жители Москвы и Московской области, а также гости столицы. При этом сам сервис связывает такой сбой с компьютерным взломом.

Фото: Telegram Фото: Telegram

"Сейчас мы решаем ситуацию с неисправностью сайта. СМС-сообщения просим игнорировать", — сказано в сообщении сервиса на своем аккаунте "ВКонтакте". Сайт сервиса не доступен.

Шон Таунсенд, один из основателей "Украинского Кибер Альянса", подтвердил, что сервис RedKassa перестал работать.

Фото: Telegram

Он вместе с коллегами сейчас выясняют, могли ли представители спецслужб РФ заказывать билеты на концерт группы "Пикник" в "Крокусе", во время которого произошел теракт.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Фото: Telegram Фото: Telegram

Важно

"Был большой переполох": белорусские киберпартизаны атаковали завод удобрений и шантажируют Лукашенко

Напомним, 8 февраля сообщалось, что украинские разведчики ГУР устроили кибератаку россиянам и вывели из строя программное обеспечение оккупантов, которое управляет дронами.

В России 20 декабря 2023 года произошли сбои в работе российского сервиса для управления бизнесом "Битрикс 24". К этому приложили руки украинские ИТ-специалисты.