"Приглашаем на концерт Кобзона": хакеры взломали российский сервис по продаже билетов
Пользователям приходит смс-рассылка с приглашением на концерт "Кобзона в Крокус-холле". Один из основателей "Украинского Кибер Альянса" Шон Таунсенд отметил, что хакеры сейчас выясняют, не заказывали ли спецслужбы билеты на выступление группы "Пикник", во время которого произошел теракт.
В субботу, 27 апреля, пользователи билетного сервиса RedKassa начали получать на мобильные телефоны смс-ки с приглашением на бесплатный концерт Кобзона в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости", прикрепивший к своему посту несколько скриншотов с уведомлениями от RedKassa.
"Приглашаем на концерт Кобзона в Крокус-Холле. Вход бесплатный!" — сказано в каждом из них.
Сообщения с таким приглашением получили жители Москвы и Московской области, а также гости столицы. При этом сам сервис связывает такой сбой с компьютерным взломом.
"Сейчас мы решаем ситуацию с неисправностью сайта. СМС-сообщения просим игнорировать", — сказано в сообщении сервиса на своем аккаунте "ВКонтакте". Сайт сервиса не доступен.
Шон Таунсенд, один из основателей "Украинского Кибер Альянса", подтвердил, что сервис RedKassa перестал работать.
Он вместе с коллегами сейчас выясняют, могли ли представители спецслужб РФ заказывать билеты на концерт группы "Пикник" в "Крокусе", во время которого произошел теракт.
Напомним, 8 февраля сообщалось, что украинские разведчики ГУР устроили кибератаку россиянам и вывели из строя программное обеспечение оккупантов, которое управляет дронами.
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