"Запрошуємо на концерт Кобзона": хакери зламали російський сервіс із продажу квитків
Користувачам приходить смс-розсилка із запрошенням на концерт "Кобзона в Крокус-холі". Один із засновників "Українського Кібер Альянсу" Шон Таунсенд зазначив, що хакери зараз з'ясовують, чи не замовляли спецслужби квитки на виступ гурту "Пікнік", під час якого стався теракт.
У суботу, 27 квітня, користувачі квиткового сервісу RedKassa почали отримувати на мобільні телефони смс-ки із запрошенням на безкоштовний концерт Кобзона в "Крокус Сіті Холі". Про це повідомив телеграм-канал "Осторожно, новости", який прикріпив до свого посту кілька скріншотів із повідомленнями від RedKassa.
"Запрошуємо на концерт Кобзона в Крокус-Холі. Вхід безкоштовний!" — сказано в кожному з них.
Повідомлення з таким запрошенням отримали жителі Москви і Московської області, а також гості столиці. При цьому сам сервіс пов'язує такий збій з комп'ютерним зломом.
"Зараз ми вирішуємо ситуацію з несправністю сайту. СМС-повідомлення просимо ігнорувати", — йдеться в повідомленні сервісу на своєму акаунті "ВКонтакте". Сайт сервісу не доступний.
Шон Таунсенд, один із засновників "Українського Кібер Альянсу", підтвердив, що сервіс RedKassa припинив працювати.
Він разом із колегами зараз з'ясовують, чи могли представники спецслужб РФ замовляти квитки на концерт гурту "Пікнік" у "Крокусі", під час якого стався теракт.
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