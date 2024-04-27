"Запрошуємо на концерт Кобзона": хакери зламали російський сервіс із продажу квитків

Користувачам приходить смс-розсилка із запрошенням на концерт "Кобзона в Крокус-холі". Один із засновників "Українського Кібер Альянсу" Шон Таунсенд зазначив, що хакери зараз з'ясовують, чи не замовляли спецслужби квитки на виступ гурту "Пікнік", під час якого стався теракт.

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У суботу, 27 квітня, користувачі квиткового сервісу RedKassa почали отримувати на мобільні телефони смс-ки із запрошенням на безкоштовний концерт Кобзона в "Крокус Сіті Холі". Про це повідомив телеграм-канал "Осторожно, новости", який прикріпив до свого посту кілька скріншотів із повідомленнями від RedKassa.

"Запрошуємо на концерт Кобзона в Крокус-Холі. Вхід безкоштовний!" — сказано в кожному з них.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Повідомлення з таким запрошенням отримали жителі Москви і Московської області, а також гості столиці. При цьому сам сервіс пов'язує такий збій з комп'ютерним зломом.

Фото: Telegram Фото: Telegram

"Зараз ми вирішуємо ситуацію з несправністю сайту. СМС-повідомлення просимо ігнорувати", — йдеться в повідомленні сервісу на своєму акаунті "ВКонтакте". Сайт сервісу не доступний.

Шон Таунсенд, один із засновників "Українського Кібер Альянсу", підтвердив, що сервіс RedKassa припинив працювати.

Фото: Telegram

Він разом із колегами зараз з'ясовують, чи могли представники спецслужб РФ замовляти квитки на концерт гурту "Пікнік" у "Крокусі", під час якого стався теракт.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Фото: Telegram Фото: Telegram

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