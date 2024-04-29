Пользователей iPhone, iPad и Mac внезапно заблокировали: что стоит предпринять

В течение нескольких дней система аутентификации Apple ID работает некорректно, блокируя доступ к смартфонам, планшетам, ноутбукам.

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26 апреля пользователи техники Apple заметили, что не могут получить доступ к своим устройствам через систему аутентификации Apple ID. Многие люди жаловались на то, что их iPhone, iPad и Mac заблокированы, пишет Forbes.

В течение нескольких дней система аутентификации Apple ID работает некорректно, блокируя доступ к смартфонам, планшетам, ноутбукам. Как пользователи ни старались доказать, что они являются владельцами гаджетов, система отказывала им в доступе. Помог лишь один метод — сброс пароля Apple ID, ввод и подтверждение нового пароля. Интересно, что при сбросе пароля для системы, автоматически были сброшены пароли для конкретных приложений, ранее настроенные через iCloud.

Издание пишет, что оценить масштаб проблемы трудно, однако количество комментариев в социальных сетях позволяет предположить, что инцидент носит массовый характер. По состоянию на 28 апреля компания Apple пока не прокомментировала данную проблему, а на веб-странице состояния Apple ID говорится, что с ней все в порядке.

Как сообщает The Verge, проблема никуда не исчезла, и все больше людей высказывают недовольство этим сбоем. Так, один из пользователей соцсети Mastodon рассказал, что сотрудник службы поддержки Apple пояснил, что возможной причиной неполадок может быть внесение улучшений безопасности в учетную запись случайным образом. Однако в Forbes сомневаются, что причина именно в этом, так как слишком много людей сообщают об одной и той же проблеме.

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Подержанный iPhone или новый телефон — какой вариант выбрать

Это происходит не в первый раз: подобное случалось осенью 2023 года. Дело в том, что каждый случай индивидуален, поэтому сложно сказать, всех ли в нынешней ситуации затронула одна и та же ошибка или существует множество разных причин, пишет Forbes.

Ранее мы сообщали о том, что согласно новым правилам Apple владельцы iPhone смогут сэкономить деньги на ремонте. С осени 2024 года пользователи и независимые ремонтные мастерские смогут использовать бывшие в употреблении детали Apple для починки iPhone. Это удешевит услуги по ремонту для людей, а мастерам упростит работу.