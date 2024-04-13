Новые правила Apple: владельцы iPhone сэкономят деньги, а воры не посмеют украсть смартфон

Узнайте, соответствует ли модель вашего iPhone необходимым критериям для внедрения изменений.

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С осени 2024 года пользователи и независимые ремонтные мастерские смогут использовать бывшие в употреблении детали Apple для починки iPhone. Это удешевит услуги по ремонту для людей, а мастерам упростит работу, пишет The Sun.

Ремонт iPhone может обойтись очень дорого, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно. Пару лет назад компания Apple разрешила пользователям самостоятельно чинить смартфоны, не обращаясь за помощью в Apple Store. Однако для ремонта можно было использовать только оригинальные новые детали Apple. В этом году ситуация изменится, поскольку производитель еще больше смягчит правила.

Разрешение независимым ремонтным мастерским покупать и использовать бывшие в употреблении детали поможет сэкономить и им, и конечным потребителям.

Применять б/у запчасти можно будет для iPhone 15 и более поздних моделей.

В качестве дальнейшего стимула Apple также объявила, что распространяет популярную функцию блокировки активации на комплектующие для iPhone. Эта функция предназначена для того, чтобы сделать кражу iPhone для последующего его разбора на запчасти невозможной, блокируя повторную активацию потерянного или украденного смартфона.

Если устройство, находящееся в ремонте, обнаружит, что поддерживаемая деталь была получена от другого устройства с включенной блокировкой активации или режимом потери, возможности установки для этой детали будут ограничены.

"В Apple мы всегда ищем новые способы, как сделать услуги лучше, одновременно заботясь о воздействии на окружающую среду. Мы делаем ставку на разработку продуктов, которые прослужат долго", — объяснил Джон Тернус, старший директор Apple, вице-президент по аппаратному обеспечению.

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По его словам, последние два года команды Apple внедряли инновации в дизайне и производстве продуктов, чтобы обеспечить ремонт с использованием бывших в употреблении запчастей, которые не поставят под угрозу безопасность, защищенность или конфиденциальность пользователей. Благодаря этому расширению возможностей для ремонта, компания может предоставить клиентам еще больше выбора и удобства, одновременно помогая продлить срок службы смартфонов и других гаджетов.

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