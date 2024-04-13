Нові правила Apple: власники iPhone заощадять гроші, а злодії не посміють вкрасти смартфон

Дізнайтеся, чи відповідає модель вашого iPhone необхідним критеріям для впровадження змін.

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З осені 2024 року користувачі та незалежні ремонтні майстерні зможуть використовувати вживані деталі Apple для ремонту iPhone. Це здешевить послуги з ремонту для людей, а майстрам спростить роботу, пише The Sun.

Ремонт iPhone може обійтися дуже дорого, якщо ви хочете, щоб усе було зроблено правильно. Кілька років тому компанія Apple дозволила користувачам самостійно лагодити смартфони, не звертаючись по допомогу в Apple Store. Однак для ремонту можна було використовувати лише оригінальні нові деталі Apple. Цього року ситуація зміниться, оскільки виробник ще більше пом'якшить правила.

Дозвіл незалежним ремонтним майстерням купувати і використовувати вживані деталі допоможе заощадити і їм, і кінцевим споживачам.

Застосовувати вживані запчастини можна буде для iPhone 15 і пізніших моделей.

Як подальший стимул Apple також оголосила, що поширює популярну функцію блокування активації на комплектуючі для iPhone. Ця функція призначена для того, щоб зробити крадіжку iPhone для подальшого його розбору на запчастини неможливою, блокуючи повторну активацію втраченого або вкраденого смартфона.

Якщо пристрій, що перебуває в ремонті, виявить, що підтримувану деталь було отримано від іншого пристрою з увімкненим блокуванням активації або режимом втрати, можливості встановлення для цієї деталі будуть обмежені.

"В Apple ми завжди шукаємо нові способи, як зробити послуги кращими, водночас піклуючись про вплив на навколишнє середовище. Ми робимо ставку на розробку продуктів, які прослужать довго", — пояснив Джон Тернус, старший директор Apple, віце-президент з апаратного забезпечення.

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За його словами, останні два роки команди Apple впроваджували інновації в дизайні та виробництві продуктів, щоб забезпечити ремонт з використанням вживаних запчастин, які не поставлять під загрозу безпеку, захищеність або конфіденційність користувачів. Завдяки цьому розширенню можливостей для ремонту, компанія може надати клієнтам ще більше вибору та зручності, водночас допомагаючи продовжити термін служби смартфонів та інших гаджетів.

Раніше ми повідомляли, що функція iPhone допомогла чоловікові пережити смерть його батьків. Інструмент Live Photos зробив не тільки знімки батьків, а й записав їхні голоси. Це було дуже важливо для сина.