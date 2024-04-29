Користувачів iPhone, iPad та Mac раптово заблокували: що варто зробити

Протягом кількох днів система аутентифікації Apple ID працює некоректно, блокуючи доступ до смартфонів, планшетів, ноутбуків.

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26 квітня користувачі техніки Apple помітили, що не можуть отримати доступ до своїх пристроїв через систему аутентифікації Apple ID. Багато людей скаржилися на те, що їхні iPhone, iPad і Mac заблоковані, пише Forbes.

Протягом кількох днів система аутентифікації Apple ID працює некоректно, блокуючи доступ до смартфонів, планшетів, ноутбуків. Як користувачі не намагалися довести, що вони є власниками гаджетів, система відмовляла їм у доступі. Допоміг лише один метод — скидання пароля Apple ID, введення і підтвердження нового пароля. Цікаво, що при скиданні пароля для системи, автоматично були скинуті паролі для конкретних додатків, раніше налаштовані через iCloud.

Видання пише, що оцінити масштаб проблеми важко, однак кількість коментарів у соціальних мережах дає змогу припустити, що інцидент має масовий характер. Станом на 28 квітня компанія Apple поки що не прокоментувала цю проблему, а на веб-сторінці стану Apple ID зазначено, що з нею все гаразд.

Як повідомляє The Verge, проблема нікуди не зникла, і все більше людей висловлюють невдоволення цим збоєм. Так, один із користувачів соцмережі Mastodon розповів, що співробітник служби підтримки Apple пояснив, що можливою причиною неполадок може бути внесення поліпшень безпеки в обліковий запис випадковим чином. Однак у Forbes сумніваються, що причина саме в цьому, оскільки занадто багато людей повідомляють про одну й ту саму проблему.

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Це відбувається не вперше: подібне траплялося восени 2023 року. Річ у тім, що кожен випадок індивідуальний, тому складно сказати, чи всіх у нинішній ситуації торкнулася одна й та сама помилка, чи існує безліч різних причин, пише Forbes.

Раніше ми повідомляли про те, що згідно з новими правилами Apple власники iPhone зможуть заощадити гроші на ремонті. З осені 2024 року користувачі та незалежні ремонтні майстерні зможуть використовувати вживані деталі Apple для ремонту iPhone. Це здешевить послуги з ремонту для людей, а майстрам спростить роботу.