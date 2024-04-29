Страшнее артиллерии: как операторы дронов спасают жизни пехотинцев ВСУ (фото)

Экипажи FPV-дронов постоянно ведут огонь по оккупантам, которые пытаются продвинуться. Благодаря их работе, украинские защитники на земле имеют возможность поесть и поспать.

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Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации начали бояться украинских FPV-дронов больше, чем артиллерии. О том, как работают экипажи беспилотных авиационных комплексов (БпАК) рассказали военнослужащие отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины в интервью АрмияInform в ходе испытаний новых боеприпасов.

Сообщается, что экипажи подразделения участвовали в отражении одного из самых масштабных бронетанковых штурмов ВС РФ, когда оккупанты бросили в бой 48 единиц техники и отступили, потеряв треть машин. Инженер экипажа FPV Андрей отметил, что 29 марта их предупредили о подготовке россиян к штурму, после чего украинцы приступили к работе FPV-дронами. Оккупанты отправили в наступление колонну из танков и БМП с пехотой. По словам военного, только у его экипажа был 41 вылет. Кроме того, работала украинская артиллерия.

"Скорость невероятная, понимаешь, что ребята в пехоте рассчитывают на нашу поддержку. Это большая разница, когда мы летаем, выискивая цели, и когда идет прорыв. Такое впечатление, что у них нет такого понятия, как отойти. Остановка, переподготовка и вторая волна", — вспоминает Андрей.

Пилот FPV Олег добавил, что россияне "давили массой" и что в подобных ситуациях идет сложная и командная работа по взаимодействию пилотов дронов, артиллерии, пехоты и операторов ПТРК. В качестве целей выбирали БМП, чтобы не дать вражеской пехоте высадиться и начать штурмовые действия. Уцелевшая пехота разбегалась, а украинские дроны их преследовали. При этом украинские дроны сталкивались с работой средств РЭБ, установленных на российских танках.

Операторы дронов Фото: АрмияInform

В свою очередь пилот дрона Vampire Максим отметил, что каждое дежурство экипажей проходит насыщено — украинские операторы постоянно ведут огонь по оккупантам, которые пытаются продвинуться. По его словам, после упомянутого штурма было двухдневное затишье. Военный также выразил недоумение касательно тактики ВС РФ, которая, по его словам, заключается в том, чтобы "идти вперед и быть уничтоженными".

"Кто бы что ни думал, это тяжелая работа на самом деле. Но когда мы встречаемся с ребятами, которых прикрываем и слышим, что благодаря нам они могут покурить, поесть, поспать, это невероятно согревает. "Пока вы в небе — у нас есть время отдохнуть и подготовиться", — самые теплые слова для меня", — сказал Максим.

В ходе разговора с журналистами военные протестировали новые боеприпасы. Пилоты осмотрели участок для испытания сброса, чтобы на нем не было ни людей, ни зверей. Затем провели калибровку борта, что является нелегкой задачей — 25-килограмовый дрон нужно переворачивать в разные стороны. Следуя технике безопасности, все отошли на безопасное расстояние — расчековывал боеприпасы один человек. Испытания прошли успешно, поэтому боеприпасы данного типа будут выпускаться.

Украинские военные испытали новые боеприпасы Фото: АрмияInform

Позже в мастерской Андрей поделился наблюдением, что беспилотники теперь стали еще и психологическим оружием. По его ощущениям, оккупанты боятся дронов больше, чем артиллерии и разбегаются от одного лишь звука БПЛА.

"Недавно был эпизод — обнаружили глаза подбитый вражеский танк, который трое россиян пытались завести. Арта работала – они прятались под танк. Мы вылетели – те только услышали нас, начали в россыпь бежать. Одного мы догнали, соседи – другого. Убежать от FPV нереально", – говорит Андрей.

Напомним, в материале Forbes от 26 апреля говорится, что военные ВС РФ боятся украинских дронов типа "Баба Яга" — тяжелых беспилотников-бомбардировщиков, которые могут уничтожать тяжелую технику и живую силу оккупантов, в том числе в ночное время. Само название "Баба-Яга" не обозначает конкретный тип БПЛА и включает такие дроны как "Кажан 620", Vampire, R18, а также модернизированный промышленный дрон DJI Matrice 300.

Ранее, 25 апреля, кандидат технических наук Евгений Коваленко в интервью АрміяInform отметил, что украинские беспилотных аппараты имеют преимущество над российскими, в частности за счет передовых технологических решений, однако они нуждаются в защите от средств РЭБ.