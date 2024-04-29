Страшніше за артилерію: як оператори дронів рятують життя піхотинців ЗСУ (фото)

Екіпажі FPV-дронів постійно ведуть вогонь по окупантах, які намагаються просунутися. Завдяки їхній роботі, українські захисники на землі мають змогу поїсти та поспати.

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Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації почали боятися українських FPV-дронів більше, ніж артилерії. Про те, як працюють екіпажі безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) розповіли військовослужбовці окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Збройних сил України в інтерв'ю АрміяInform під час випробувань нових боєприпасів.

Повідомляється, що екіпажі підрозділу брали участь у відбитті одного з наймасштабніших бронетанкових штурмів ЗС РФ, коли окупанти кинули в бій 48 одиниць техніки і відступили, втративши третину машин. Інженер екіпажу FPV Андрій зазначив, що 29 березня їх попередили про підготовку росіян до штурму, після чого українці взялися за роботу FPV-дронів. Окупанти відправили в наступ колону з танків і БМП із піхотою. За словами військового, тільки у його екіпажу був 41 виліт. Крім того, працювала українська артилерія.

"Швидкість неймовірна, розумієш, що хлопці в піхоті розраховують на нашу підтримку. Це велика різниця, коли ми літаємо, вишукуючи цілі, і коли йде прорив. Таке враження, що в них немає такого поняття, як відійти. Зупинка, перепідготовка і друга хвиля", — згадує Андрій.

Пілот FPV Олег додав, що росіяни "тиснули масою" і що в подібних ситуаціях триває складна та командна робота зі взаємодії пілотів дронів, артилерії, піхоти та операторів ПТРК. Як цілі обирали БМП, щоб не дати ворожій піхоті висадитися і почати штурмові дії. Вціліла піхота розбігалася, а українські дрони їх переслідували. При цьому українські дрони стикалися з роботою засобів РЕБ, встановлених на російських танках.

Оператори дронів Фото: АрміяInform

Зі свого боку пілот дрона Vampire Максим зазначив, що кожне чергування екіпажів проходить насичено — українські оператори постійно ведуть вогонь по окупантах, які намагаються просунутися. За його словами, після згаданого штурму було дводенне затишшя. Військовий також висловив здивування щодо тактики ЗС РФ, яка, за його словами, полягає в тому, щоб "йти вперед і бути знищеними".

"Хто б що не думав, це важка робота насправді. Але коли ми зустрічаємося з хлопцями, яких прикриваємо і чуємо, що завдяки нам вони можуть покурити, поїсти, поспати, це неймовірно зігріває. "Поки ви в небі — у нас є час відпочити і підготуватися", — найтепліші слова для мене", — сказав Максим.

Під час розмови з журналістами військові протестували нові боєприпаси. Пілоти оглянули ділянку для випробування скидання, щоб на ній не було ні людей, ні звірів. Потім провели калібрування борту, що є нелегким завданням — 25-кілограмовий дрон потрібно перевертати в різні боки. Дотримуючись техніки безпеки, всі відійшли на безпечну відстань — розчековувала боєприпаси одна людина. Випробування пройшли успішно, тож боєприпаси цього типу будуть випускатися.

Українські військові випробували нові боєприпаси Фото: АрміяInform

Пізніше в майстерні Андрій поділився спостереженням, що безпілотники тепер стали ще й психологічною зброєю. За його відчуттями, окупанти бояться дронів більше, ніж артилерії і розбігаються від одного лише звуку БПЛА.

"Нещодавно був епізод — виявили очі підбитий ворожий танк, який троє росіян намагалися завести. Арта працювала — вони ховалися під танк. Ми вилетіли — ті щойно почули нас, почали в розсип бігти. Одного ми наздогнали, сусіди — іншого. Втекти від FPV нереально", — каже Андрій.

Нагадаємо, у матеріалі Forbes від 26 квітня йдеться про те, що військові ЗС РФ бояться українських дронів типу "Баба Яга" — важких безпілотників-бомбардувальників, які можуть знищувати важку техніку і живу силу окупантів, зокрема в нічний час. Сама назва "Баба-Яга" не позначає конкретного типу БПЛА і включає такі дрони як "Кажан 620", Vampire, R18, а також модернізований промисловий дрон DJI Matrice 300.

Раніше, 25 квітня, кандидат технічних наук Євген Коваленко в інтерв'ю АрміяInform зазначив, що українські безпілотні апарати мають перевагу над російськими, зокрема завдяки передовим технологічним рішенням, однак вони потребують захисту від засобів РЕБ.