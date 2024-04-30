Для ударов по НПЗ и аэродромам РФ: как и где в Украине производят дальнобойные БПЛА (фото)

Дальнобойные дроны сокращают запасы российского топлива и заставляют оккупантов отводить системы ПВО от линии фронта. На одном из заводов собирают корпусы с размахом крыльев 2 метра, а на другом — устанавливают двигатель и взрывчатку.

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На западе Украины производятся беспилотные летательные аппараты с дальностью до 800 километров для ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), аэродромам и логистике на территории Российской Федерации. О том, как изготовляются украинские дроны, рассказали журналисты The Wall Street Journal, побывавшие на заводе.

До начала полномасштабной войны владелец завода вел бизнес по производству пластиковых контейнеров на севере Харьковской области. После переезда в западный регион он работал в сфере железнодорожной логистики, однако летом 2023 года к нему обратились украинские спецслужбы, спросив, может ли он воспроизвести прототип дрона дальнего действия. Для этой цели бизнесмен нанял нескольких специалистов, работавших в авиационной промышленности во времена СССР.

Завод по производству БПЛА Фото: The Wall Street Journal

За два месяца команда создала две копии дрона, которые прошли испытания. В настоящее время на производственной линии завода трудится 75 человек. После 11 часов затвердевания в печи детали собираются в небольшой самолет с размахом крыльев 2 метра. Двигатель и взрывчатка устанавливаются на другом заводе.

Завод по производству БПЛА Фото: The Wall Street Journal

Следующей задачей предприятия является масштабирование, так как завод может производить только один или два корпуса каждого типа дронов в день. Для этого владелец планирует расширить помещение и нанять еще 50 человек для работы в две смены. Кроме того, он разрабатывает собственную модель БПЛА с дальностью полета более 1000 километров.

Завод по производству БПЛА Фото: The Wall Street Journal

По словам журналистов, дроны отечественного производства позволяют Киеву атаковать объекты в глубоком тылу РФ в условиях ограничений, наложенных на использование поставляемого союзниками оружия. Дроны являются более дешевым и доступным средством, чем крылатые ракеты. Они лишают Москву доходов от экспорта энергоносителей, сокращают запасы топлива для ВС РФ, а также вынуждают российских оккупантов отводить системы ПВО подальше от линии фронта.

В статье говорится, что украинские чиновники заявляют о намерении произвести тысячи дронов дальнего действия в этом году. На фоне растущей потребности в БПЛА в Украине появилось множество стартапов-производителей дронов. Неизвестно, сколько дронов дальнего действия украинские предприятия производят в настоящее время. Один из производителей говорит, что в его планах нарастить производство до 500 штук в месяц к середине текущего года.

OSINT-аналитик H I Sutton насчитал 19 различных моделей беспилотников, используемых украинцами для атак на РФ.

Визуализация украинских дронов Фото: Twitter H I Sutton

"Что Украине необходимо сделать, так это оптимизировать производство и выбрать те дроны, которые можно производить в массовом масштабе", — отметил эксперт по беспилотным летательным аппаратам из американского Центра военно-морской аналитики Сэмюэл Бендетт.

Напомним, по данным Forbes от 24 апреля, Украина также использует для атак по РФ недорогие воздушные шары, оснащенные современной электроникой и сбрасывающие минометные бомбы с большой высоты, которые могут повысить стратегический ударный потенциал Киева.

Кроме того, 26 апреля россияне показали фото беспилотного самолета-камикадзе, при помощи которого, как утверждается, ВСУ наносят удары по территории РФ. По мнению OSINT-аналитика аппарат являет собой модифицированный легкий самолет Sky Ranger "Nynja".