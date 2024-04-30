Для ударів по НПЗ і аеродромах РФ: як і де в Україні виробляють далекобійні БПЛА (фото)

Далекобійні дрони скорочують запаси російського палива і змушують окупантів відводити системи ППО від лінії фронту. На одному із заводів збирають корпуси з розмахом крил 2 метри, а на іншому — встановлюють двигун і вибухівку.

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На заході України виробляють безпілотні літальні апарати з дальністю до 800 кілометрів для ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ), аеродромах і логістиці на території Російської Федерації. Про те, як виготовляють українські дрони, розповіли журналісти The Wall Street Journal, які побували на заводі.

До початку повномасштабної війни власник заводу вів бізнес із виробництва пластикових контейнерів на півночі Харківської області. Після переїзду в західний регіон він працював у сфері залізничної логістики, проте влітку 2023 року до нього звернулися українські спецслужби, запитавши, чи може він відтворити прототип дрона дальньої дії. Для цієї мети бізнесмен найняв кількох фахівців, які працювали в авіаційній промисловості за часів СРСР.

Завод із виробництва БПЛА Фото: The Wall Street Journal

За два місяці команда створила дві копії дрона, які пройшли випробування. Наразі на виробничій лінії заводу працює 75 осіб. Після 11 годин затвердіння в печі деталі збираються в невеликий літак із розмахом крил 2 метри. Двигун і вибухівка встановлюються на іншому заводі.

Завод із виробництва БПЛА Фото: The Wall Street Journal

Наступним завданням підприємства є масштабування, оскільки завод може виробляти тільки один або два корпуси кожного типу дронів на день. Для цього власник планує розширити приміщення і найняти ще 50 осіб для роботи у дві зміни. Крім того, він розробляє власну модель БПЛА з дальністю польоту понад 1000 кілометрів.

Завод із виробництва БПЛА Фото: The Wall Street Journal

За словами журналістів, дрони вітчизняного виробництва дають змогу Києву атакувати об'єкти в глибокому тилу РФ в умовах обмежень, накладених на використання зброї, яку поставляють союзники. Дрони є дешевшим і доступнішим засобом, ніж крилаті ракети. Вони позбавляють Москву доходів від експорту енергоносіїв, скорочують запаси палива для ЗС РФ, а також змушують російських окупантів відводити системи ППО подалі від лінії фронту.

У статті йдеться про те, що українські чиновники заявляють про намір виробити тисячі дронів дальньої дії цього року. На тлі зростаючої потреби в БПЛА в Україні з'явилося безліч стартапів-виробників дронів. Невідомо, скільки дронів дальньої дії українські підприємства виробляють наразі. Один із виробників каже, що в його планах наростити виробництво до 500 штук на місяць до середини поточного року.

OSINT-аналітик H I Sutton нарахував 19 різних моделей безпілотників, використовуваних українцями для атак на РФ.

Візуалізація українських дронів Фото: Twitter H I Sutton

"Що Україні необхідно зробити, так це оптимізувати виробництво і вибрати ті дрони, які можна виробляти в масовому масштабі", — зазначив експерт із безпілотних літальних апаратів з американського Центру військово-морської аналітики Семюел Бендетт.

Нагадаємо, за даними Forbes від 24 квітня, Україна також використовує для атак по РФ недорогі повітряні кулі, оснащені сучасною електронікою, які скидають мінометні бомби з великої висоти і можуть підвищити стратегічний ударний потенціал Києва.

Крім того, 26 квітня росіяни показали фото безпілотного літака-камікадзе, за допомогою якого, як стверджується, ЗСУ завдають ударів по території РФ. На думку OSINT-аналітика, апарат являє собою модифікований легкий літак Sky Ranger "Nynja".