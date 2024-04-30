Создана эффективная система защиты танков от дронов: что умеет ELI-3312 Huntereye

Устройство ELI-3312 Huntereye оснащено датчиками и радарами для обнаружения, классификации и отслеживания вражеских источников огня.

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Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила решение, позволяющее защитить танки от боеголовок, запускаемых дронами, передает Аrmy recognition.

Ранее военные использовали систему защиты Cope Cage для своих танков Merkava, которая применялась и ВСУ. Она состоит из металлической сетки, прикрепленной к верхней части танков. Сеть предназначалась для перехвата противотанковых снарядов, сбрасываемых дронами, и препятствования детонации. Хотя это временное решение в определенной степени доказало свою эффективность, инженеры поставили задачу создать более совершенную систему защиты.

Подразделение IAI, Elta, недавно представило ELI-3312 Huntereye — передовую систему, оснащенную датчиками обнаружения целей. Устройство интегрируется как с легкими, так и с тяжелыми боевыми модулями с дистанционным управлением (RWS), а также с боевыми танками.

ELI-3312 Huntereye способна обнаруживать, классифицировать и отслеживать источники огня, обеспечивая ситуационную осведомленность в реальном времени. Объединяя возможности двух основных датчиков в единую систему, она включает в себя наземный радар наблюдения для быстрого обнаружения и идентификации и встроенный электрооптический (ЭО) датчик источника огня.

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