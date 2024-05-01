"Убийца смартфонов" ИИ-гаджет Rabbit r1 оказался всего лишь приложением для Android (видео)

Экспертам удалось запустить программное обеспечение r1 на смартфоне Google Pixel 6A. Они сделали вывод, что в ИИ-гаджете ничего особенного нет.

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На прошлой неделе стартовали продажи гаджета Rabbit r1 на основе искусственного интеллекта. Его позиционировали как "убийцу смартфонов", но на деле все оказалось совсем иначе, выяснили аналитики издания Android Authority.

Экспертам удалось загрузить APK-файл лаунчера Rabbit на смартфон Google Pixel 6A (APK, Android Package Kit — формат архивных исполняемых файлов-приложений для Android и ряда других операционных систем, основанных на Android. Лаунчер — рабочий стол с ярлыками установленных приложений, виджетами и обоями, — ред.). После небольшой настройки они запустили приложение так, как если бы оно было на устройстве Rabbit. Используя клавишу увеличения громкости вместо единственной аппаратной кнопки на r1, специалисты настроили учетную запись и начали задавать вопросы, как если бы они использовали непосредственно r1, стоимость которого составляет 199 долларов США.

Эксперты отметили, что приложение, скорее всего, не предлагает всех тех функций, что и r1. Но тот факт, что программное обеспечение работает на телефоне среднего класса, выпущенном почти два года назад, позволяет предположить, что оно имеет много общего с обычным приложением для Android, а не является чем-то уникальным.

Основатель и генеральный директор Rabbit Джесси Лю не согласен с такой характеристикой. Изданию Android Authority он заявил, что Rabbit r1 — это не приложение для Android, однако существует несколько неофициальных эмуляторов Rabbit OS в виде приложений или веб-сайтов, созданных еще до официального выпуска устройства.

По словам Джесси Лю операционная система Rabbit OS и большая языковая модель работают в "облаке" со специальными модификациями AOSP (Android Open Source Project — открытый исходный код операционной системы Android, — ред.) и прошивкой более низкого уровня, поэтому локальный пиратский APK без подходящей ОС и конечных точек облачного сервиса не сможет получить доступ к сервису Rabbit, а Rabbit OS настроена исключительно для r1, и не поддерживает сторонних клиентов.

В The Verge считают, что другой ИИ-гаджет — Humane AI Pin, — тоже работает на версии программного обеспечения Android с открытым исходным кодом. Но сейчас в центре внимания находится r1, поскольку начали поступать первые обзоры — и они не очень хорошие, пишут журналисты.

Важно

"Убийцы смартфонов": Rabbit R1сравнили с Humane AI Pin, какой гаджет оказался лучше

На днях Rabbit выпустила свое первое обновление программного обеспечения, чтобы устранить некоторые жалобы, в том числе быстро разряжающуюся батарею. Но более серьезная проблема заключается в том, что r1 просто не делает достаточно полезных вещей, чтобы оправдать свое существование и называться "убийцей смартфонов" — телефоны все же могут больше.

Ранее мы сообщали о том, что "заменитель смартфонов" раскупают, как пирожки. Устройство от стартапа Rabbit стало популярным благодаря интересному дизайну и ИИ-решению.