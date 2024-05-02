РЭБ "Лесочек" и "Волнорез" неэффективны против FPV: на другие у Минобороны РФ нет денег, — ISW

По словам аналитиков, российский военкор утверждает, что более совершенные разработки по части РЭБ "Тройка" и "Огонек" слишком дорогие для Министерства обороны РФ, чтобы запустить их в массовое производство и обеспечить российских военных защитой от украинских FPV-дронов.

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Представители Кремля продолжают отмечать роль российского военно-промышленного комплекса в поддержке российских войск в Украине. Президент РФ Владимир Путин удостоил нескольких россиян званием "Герой труда", за "Успехи в труде" отмечены пять оборонных предприятий, в частности конструкторское бюро "Радуга", "Севмаш" и его генеральный директор Михаил Будниченко. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 1 мая.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил 1 мая, что российскому ВПК необходимо и дальше наращивать производство для удовлетворения потребностей российских военных.

Защита от украинских FPV-дронов

Российский военкор, ранее воевавший в оккупированной части Украины, 1 мая сообщил, что появление на поле боя российских танков-черепах с металлической обшивкой указывает на то, что российский ВПК не смог разработать полноценную систему защиты от FPV-дронов. Военкор заявил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лесочек" и "Волнорез", которые сейчас получают российские войска, неэффективны против украинских дронов. Но более совершенные разработки "Тройка" и "Огонек" слишком дорогие для Министерства обороны РФ, чтобы масштабировать их производство.

Напомним, что российские дроны "Изделие-51/52" сами находят украинские танки и артиллерию.

Также сообщалось, что 2 мая стало известно о трех взрывах в РФ. Атаки БПЛА произошли в Краснодарском крае и Смоленской области.