РЕБ "Лесочек" і "Волнорез" неефективні проти FPV: на інші у Міноборони РФ немає грошей, — ISW

За словами аналітиків, російський військкор стверджує, що більш досконалі розробки в частині РЕБ "Тройка" і "Огонек" занадто дорогі для Міністерства оборони РФ, щоб запустити їх у масове виробництво і забезпечити російських військових захистом від українських FPV-дронів.

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Представники Кремля продовжують зазначати роль російського військово-промислового комплексу в підтримці російських військ в Україні. Президент РФ Володимир Путін відзначив кількох росіян званням "Герой праці", за "Успіхи у праці" подякували п'ятьом оборонним підприємствам, зокрема конструкторському бюро "Райдуга", "Севмаш" і його генеральному директору Михайлу Будніченку. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 1 травня.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив 1 травня, що російському ВПК необхідно і далі нарощувати виробництво для задоволення потреб російських військових.

Захист від українських FPV-дронів

Російський військкор, який раніше воював в окупованій частині України, 1 травня повідомив, що поява на полі бою російських танків-черепах із металевою обшивкою вказує на те, що російський ВПК не зміг розробити повноцінну систему захисту від FPV-дронів. Військкор заявив, що системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Лесочек" і "Волнорез", які зараз отримують російські війська, неефективні проти українських дронів. Але більш досконалі розробки "Тройка" і "Огонек" занадто дорогі для Міністерства оборони РФ, щоб масштабувати їхнє виробництво.

Нагадаємо, що російські дрони "Виріб-51/52" самі знаходять українські танки й артилерію.

Також повідомлялося, що 2 травня стало відомо про три вибухи у РФ. Атаки БПЛА сталися в Краснодарському краї та Смоленській області.