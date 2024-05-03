Скачает мгновенно: ученые создали новый гаджет со сверхбыстрой передачей данных

Японский беспроводной аппарат 6G обеспечивает передачу данных со скоростью 100 Гбит/с на расстояние до 100 м — т.е. способен передавать 5 HD-фильмов каждую секунду.

Related video

Четыре японские компании, DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation и Fujitsu разработали субтерагерцовое устройство в преддверии эры 6G. В ходе испытаний оно смогло передать данные со скоростью 100 Гбит/с в диапазонах 100 ГГц и 300 ГГц на расстояние 100 м, пишет Interesting Engineering.

Передачи 5G осуществляются на частотах ниже 6 ГГц и расширяются до диапазонов миллиметровых волн — около 40 ГГц. Однако 6G будет использовать более высокочастотные диапазоны — субтерагерцевые, — находящиеся в диапазоне от 100 до 300 ГГц. Эти частоты потребуют совершенно других беспроводных устройств, созданием которых и занимаются японские компании.

Так, DOCOMO провела тщательный анализ конфигураций беспроводных систем для телекоммуникационных приложений на частоте 100 ГГц. Впоследствии компания разработала оборудование беспроводной передачи, способное обеспечивать скорость передачи данных до 100 Гбит/с на расстоянии 100 м.

NTT занималась созданием устройств с частотой 300 ГГц. Результатом их достижений стала разработка первоклассного беспроводного устройства с диапазоном частот 300 ГГц, которое может передавать данные со скоростью 100 Гбит/с на канал на расстояние до 100 м.

NEC направила свои ресурсы на исследование решений для беспроводных систем, работающих в диапазоне 100 ГГц. В результате этого проекта была создана сложная многоэлементная активная фазированная антенная решетка (АФАР) с более чем 100 антенными элементами.

Fujitsu сосредоточилась на разработке новых технологий для сложных полупроводников. Их работа привела к инновациям, которые позволили усиливать сигналы в диапазонах 300 ГГц и 100 ГГц с высокой эффективностью и выходной мощностью. Примечательно, что благодаря усилителю высокой выходной мощности компания Fujitsu добилась самой высокой в мире энергоэффективности, что важно для увеличения дальности связи и одновременного снижения энергопотребления.

Важно

Собственный Starlink? Китай запустил первый высокоорбитальный интернет-спутник

Развитие передовых технологий 6G имеет серьезные последствия. Достигнутая емкость соответствует пяти HD-фильмам, которые можно передавать по беспроводной сети каждую секунду, что открывает множество возможностей для мгновенной передачи данных.

Эксперты подчеркивают, что возможности безграничны, когда речь идет о беспрепятственном подключении к технологиям будущего, позволяя использовать самые разные приложения — от потокового видео сверхвысокого разрешения до управления в реальном времени в автономных транспортных средствах, а также повышать требования к связи.

Ранее мы писали, что Samsung презентовала "секретный" смартфон Galaxy M15 5G. Какой чип получил Samsung Galaxy M15 5G — информация не уточняется. Компания также держит в секрете цену и дату выхода смартфона на рынок.