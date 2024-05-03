Скачує миттєво: вчені створили новий гаджет із надшвидкою передачею даних

Японський бездротовий апарат 6G забезпечує передачу даних зі швидкістю 100 Гбіт/с на відстань до 100 м — тобто здатний передавати 5 HD-фільмів щосекунди.

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Чотири японські компанії, DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation і Fujitsu розробили субтерагерцовий пристрій напередодні ери 6G. Під час випробувань він зміг передати дані зі швидкістю 100 Гбіт/с у діапазонах 100 ГГц і 300 ГГц на відстань 100 м, пише Interesting Engineering.

Передачі 5G здійснюються на частотах нижче 6 ГГц і розширюються до діапазонів міліметрових хвиль — близько 40 ГГц. Однак 6G буде використовувати більш високочастотні діапазони — субтерагерцеві, — що знаходяться в діапазоні від 100 до 300 ГГц. Ці частоти потребуватимуть зовсім інших бездротових пристроїв, створенням яких і займаються японські компанії.

Так, DOCOMO провела ретельний аналіз конфігурацій бездротових систем для телекомунікаційних додатків на частоті 100 ГГц. Згодом компанія розробила обладнання бездротової передачі, здатне забезпечувати швидкість передачі даних до 100 Гбіт/с на відстані 100 м.

NTT займалася створенням пристроїв із частотою 300 ГГц. Результатом їхніх досягнень стала розробка першокласного бездротового пристрою з діапазоном частот 300 ГГц, який може передавати дані зі швидкістю 100 Гбіт/с на канал на відстань до 100 м.

NEC спрямувала свої ресурси на дослідження рішень для бездротових систем, що працюють у діапазоні 100 ГГц. У результаті цього проєкту було створено складну багатоелементну активну фазовану фазовану антенну решітку (АФАР) з більш ніж 100 антенними елементами.

Fujitsu зосередилася на розробці нових технологій для складних напівпровідників. Їхня робота призвела до інновацій, які дали змогу посилювати сигнали в діапазонах 300 ГГц і 100 ГГц з високою ефективністю і вихідною потужністю. Примітно, що завдяки підсилювачу високої вихідної потужності компанія Fujitsu домоглася найвищої у світі енергоефективності, що важливо для збільшення дальності зв'язку й одночасного зниження енергоспоживання.

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Розвиток передових технологій 6G має серйозні наслідки. Досягнута ємність відповідає п'яти HD-фільмам, які можна передавати бездротовою мережею щосекунди, що відкриває безліч можливостей для миттєвої передачі даних.

Експерти наголошують, що можливості безмежні, коли йдеться про безперешкодне під'єднання до технологій майбутнього, даючи змогу використовувати найрізноманітніші додатки — від потокового відео надвисокої роздільної здатності до управління в реальному часі в автономних транспортних засобах, а також підвищувати вимоги до зв'язку.

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