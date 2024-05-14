Aurora пробила экзафлопсный барьер: запущен самый быстрый суперкомпьютер для ИИ

Суперкомпьютер на базе процессоров Intel достиг производительности 1,01 экзафлопс, хотя это должно было случиться еще в 2019 году.

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В США запустили суперкомпьютер Aurora, который наконец-то преодолел экзафлопсный барьер и достиг самой высокой производительности искусственного интеллекта (ИИ) благодаря аппаратному обеспечению Intel Ponte Vecchio. Об этом пишет издание WCCF Tech.

Суперкомпьютер Aurora на базе процессора Intel достигает производительности 1,01 экзафлопс при вычислениях и 10,6 эксафлопс при использовании ИИ по мере выхода системы на полную рабочую мощность. Ожидалось, что машина, установленная в Аргоннской национальной лаборатории и созданная в сотрудничестве с Hewlett Packard Enterprise, станет одной из лучших в сегменте высокопроизводительных вычислений и ИИ.

На данный момент Aurora занимает первое место в рейтингах производительности ИИ с общей номинальной производительностью 10,6 экзафлопс ИИ. Производительность измерялась с использованием теста смешанной точности LINPACK (HPL-MxP).

Платформа, оснащенная процессорами Intel Xeon CPU Max и Data Center GPU Max, конкурировала с AMD, которой удалось первой преодолеть экзафлопсный барьер. Но несмотря на анонс, сделанный в 2019 году, суперкомпьютеру едва удалось достичь поставленных целей. Однако сегодня система достигла 87% операционной мощности.

Что касается технических характеристик: Aurora построен с использованием 166 стоек, которые оснащены 10 624 блейд-серверами, 21 248 чипами Intel Xeon CPU Max (4-го поколения Sapphire Rapids) и 63 744 блоками серии Intel Data Center GPU Max (Ponte Vecchio). Он основан на матрице HPE Slingshot для межсетевых соединений и использует 84 992 конечных точки.

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По производительности суперкомпьютеру Aurora удалось занять второе место в тесте HPL LINPACK, но ему удалось преодолеть экзафлопсный барьер в 1,012 эксафлопс, используя всего 87% от общей мощности. Система также заняла третье место в тесте HPCG с производительностью 5612 терафлопс в секунду, используя всего 39% мощности системы.

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