Aurora пробила екзафлопсний бар'єр: запущено найшвидший суперкомп'ютер для ШІ

Суперкомп'ютер на базі процесорів Intel досягнув продуктивності 1,01 екзафлопс, хоча це повинно було статися ще 2019 року.

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У США запустили суперкомп'ютер Aurora, який нарешті подолав екзафлопсний бар'єр і досяг найвищої продуктивності штучного інтелекту (ШІ) завдяки апаратному забезпеченню Intel Ponte Vecchio. Про це пише видання WCCF Tech.

Суперкомп'ютер Aurora на базі процесора Intel досягає продуктивності 1,01 екзафлопс при обчисленнях і 10,6 ексафлопс при використанні ШІ в міру виходу системи на повну робочу потужність. Очікувалося, що машина, встановлена в Аргоннській національній лабораторії та створена у співпраці з Hewlett Packard Enterprise, стане однією з найкращих у сегменті високопродуктивних обчислень та ШІ.

Наразі Aurora посідає перше місце в рейтингах продуктивності ШІ із загальною номінальною продуктивністю 10,6 екзафлопс ШІ. Продуктивність вимірювали з використанням тесту змішаної точності LINPACK (HPL-MxP).

Платформа, оснащена процесорами Intel Xeon CPU Max і Data Center GPU Max, конкурувала з AMD, якій вдалося першою подолати екзафлопсний бар'єр. Але незважаючи на анонс, зроблений у 2019 році, суперкомп'ютеру ледь вдалося досягти поставлених цілей. Однак сьогодні система досягла 87% операційної потужності.

Що стосується технічних характеристик: Aurora побудований з використанням 166 стійок, які оснащені 10 624 блейд-серверами, 21 248 чипами Intel Xeon CPU Max (4-го покоління Sapphire Rapids) й 63 744 блоками серії Intel Data Center GPU Max (Ponte Vecchio). Він заснований на матриці HPE Slingshot для міжмережевих з'єднань і використовує 84 992 кінцеві точки.

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За продуктивністю суперкомп'ютеру Aurora вдалося посісти друге місце в тесті HPL LINPACK, але йому вдалося подолати екзафлопсний бар'єр у 1,012 ексафлопс, використовуючи всього 87% від загальної потужності. Система також посіла третє місце в тесті HPCG з продуктивністю 5612 терафлопс на секунду, використовуючи всього 39% потужності системи.

Раніше ми писали про те, що суперкомп'ютер передбачив, коли всі люди вимруть і з якої причини. Машина проаналізувала дані і дійшла висновку, що люди, всі види рослин і тварин постраждають зовсім не через вибух Сонця.