Подводные дата-центры Китая, США и Европы в опасности: ученые нашли причину

Некоторые подводные центры обработки данных могут быть уязвимы перед акустическими атаками.

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Подводные центры обработки данных, установленные у берегов Китая, США и Европы, могут быть повреждены звуками гидролокаторов кораблей и подводных лодок. Большую угрозу также представляют киты, пишет New Scientist.

Компании только недавно начали развертывать подводные центры обработки данных (ЦОД), которые смогут использовать естественное охлаждение океана для сокращения потребления электроэнергии и выбросов углекислого газа. Но эксперименты показывают, что жесткие диски компьютеров, помещенные в затопленные металлические контейнеры, могут вибрировать и разрушаться при воспроизведении звуков под водой. Давление усиливает шумы до такой степени, что они могут вызвать немедленное отключение компьютерной сети или даже вызвать необратимый физический ущерб с течением времени.

Ученые из Университета Флориды (США) протестировали такие акустические атаки на компьютерной серверной стойке, установленной внутри металлического корпуса и помещенной под воду, проведя испытания в лабораторном резервуаре. Они обнаружили, что слышимый тон с частотой 5 килогерц — эквивалент высокой ноты ре на одну октаву выше игрового диапазона фортепиано — может нарушить работу привода компьютера даже на расстоянии более 6 метров.

Тестирование оборудования под водой Фото: University of Florida

Коммерческий динамик, воспроизводивший этот тон под водой на уровне 152 децибел нарушил работу жесткого диска компьютера всего за 2,5 минуты. Атаки, когда звук постепенно нарастает, с течением времени могут необратимо повредить компьютерные диски.

Исследователи также смоделировали ситуацию, имитирующую воздействие мощного гидролокатора военного уровня. Выяснилось, что он может нарушить работу подводных ЦОД. Звуки громкостью 220 децибел могут создавать значительные вибрации на расстоянии 1 километра и глубине 35 метров. Это повышает вероятность будущих диверсий, осуществляемых пилотируемыми или автономными подводными лодками.

Даже естественные шумы могут вызвать проблемы при хранении подводных данных. Например, синий кит способен издавать звуки громкостью до 180 децибел.

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Но компания Subsea Cloud заявила, что ее подводные ЦОД, расположенные на глубине 3000 метров, смогут выдержать такие акустические атаки. Инженеры использовали надежные герметичные корпуса, способные противостоять суровым подводным условиям, включая давление, температуру и коррозию. Они также защищают данные от акустических волн, способных повлиять на чувствительное оборудование

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