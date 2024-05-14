Підводні дата-центри Китаю, США та Європи в небезпеці: вчені знайшли причину

Деякі підводні центри обробки даних можуть бути уразливі перед акустичними атаками.

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Підводні центри обробки даних, встановлені біля берегів Китаю, США та Європи, можуть бути пошкоджені звуками гідролокаторів кораблів і підводних човнів. Велику загрозу також становлять кити, пише New Scientist.

Компанії тільки недавно почали розгортати підводні центри обробки даних (ЦОД), які зможуть використовувати природне охолодження океану для скорочення споживання електроенергії та викидів вуглекислого газу. Але експерименти показують, що жорсткі диски комп'ютерів, поміщені в затоплені металеві контейнери, можуть вібрувати і руйнуватися при відтворенні звуків під водою. Тиск підсилює шуми до такої міри, що вони можуть спричинити негайне вимкнення комп'ютерної мережі або навіть спричинити незворотні фізичні збитки з плином часу.

Учені з Університету Флориди (США) протестували такі акустичні атаки на комп'ютерній серверній стійці, встановленій усередині металевого корпусу і поміщеній під воду, провівши випробування в лабораторному резервуарі. Вони виявили, що чутний тон із частотою 5 кілогерц — еквівалент високої ноти ре, що на одну октаву вища за ігровий діапазон фортепіано, — може порушити роботу приводу комп'ютера навіть на відстані понад 6 метрів.

Тестування обладнання під водою Фото: University of Florida

Комерційний динамік, який відтворював цей тон під водою на рівні 152 децибел, порушив роботу жорсткого диска комп'ютера всього за 2,5 хвилини. Атаки, коли звук поступово наростає, з плином часу можуть необоротно пошкодити комп'ютерні диски.

Дослідники також змоделювали ситуацію, що імітує вплив потужного гідролокатора військового рівня. З'ясувалося, що він може порушити роботу підводних ЦОД. Звуки гучністю 220 децибел можуть створювати значні вібрації на відстані 1 кілометра і глибині 35 метрів. Це підвищує ймовірність майбутніх диверсій, здійснюваних пілотованими або автономними підводними човнами.

Навіть природні шуми можуть викликати проблеми при зберіганні підводних даних. Наприклад, синій кит здатний видавати звуки гучністю до 180 децибел.

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Але компанія Subsea Cloud заявила, що її підводні ЦОД, розташовані на глибині 3000 метрів, зможуть витримати такі акустичні атаки. Інженери використовували надійні герметичні корпуси, здатні протистояти суворим підводним умовам, включно з тиском, температурою і корозією. Вони також захищають дані від акустичних хвиль, здатних вплинути на чутливе обладнання

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