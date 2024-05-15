Китай будет контролировать 45% всех мощностей по выпуску чипов, но есть нюанс

КНР будет лидировать в производстве, но только "древних" процессоров — 28 нм и младше.

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Последнее исследование аналитической компании TrendForce показало, что Китай к 2027 году займет 45% рынка услуг по производству процессоров по устаревшим технологическим процессам. Об этом сказано на сайте компании.

По состоянию на 2024 год Тайвань, как ожидается, станет лидером мирового производства полупроводников в области передовых производственных процессов (включая 16/14 нм и более передовые технологии) с долей рынка 66%, за ним следуют Корея (11%), США (10%) и Китай (9%). Однако к 2027 году прогнозируется снижение мощностей по производству полупроводников передовых узлов на Тайване и в Корее до 55% и 8% соответственно.

Аналитики отмечают, что хотя полупроводниковые гиганты TSMC, SK Hynix и Samsung продолжают увеличивать объем инвестиций, ожидается, что Тайвань и Корея, две страны, занимающие наибольшую долю рынка передовых узлов, сократят свои рыночные доли.

В США, где правительство более агрессивно продвигает стимулы и субсидии, доля мощностей в передовых производственных процессах вырастет с 10% в 2024 году до 22% в 2027 году.

Ожидается, что по общим мощностям литейного производства Тайвань будет занимать примерно 44% доли мирового рынка по состоянию на 2024 год, за ним следуют Китай (28%), Южная Корея (12%), США (6%) и Япония (2%). Общая тенденция будет соответствовать продвинутым узлам. Напротив, общие мощности по производству полупроводников Тайваня и Южной Кореи, по прогнозам, к 2027 году сократятся до 40% и 10% соответственно.

Китай, где литейные предприятия уделяют больше внимания расширению мощностей зрелых процессов и поддерживаются государственными субсидиями, по прогнозам, будет иметь относительно высокие показатели на общем мировом рынке, увеличившись с 28% в 2024 году до 31% в 2027 году. Его рыночная доля в зрелых процессах (включая узлы размером ≥28 нм) вырастет с 33% в 2024 году до 45% в 2027 году.

Согласно отчету The Chosun Daily от 10 мая, ссылающемуся на прогноз Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) и Бостонской консалтинговой группы (BCG), в 2022 году Тайвань и Корея владели 69% и 31% долями производства наиболее передовые полупроводники ниже 10 нанометров, при этом их доля рынка на передовых узлах может упасть до 47% и 9% в 2032 году соответственно.

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В отчете, как упоминалось ранее, говорится, что резкое снижение доли производства полупроводников в Южной Корее в первую очередь связано с такими ключевыми игроками, как Samsung Electronics и SK Hynix, которые в настоящее время доминируют на мировом рынке передовых полупроводников наряду с TSMC. Однако вместо того, чтобы инвестировать в Южную Корею, они решили открыть свои последние заводы в Соединенных Штатах.

Ранее мы писали о том, что китайские ученые придумали, как сделать квантовые компьютеры полезными. Новый метод показал, что квантовые вычисления могут решать важные проблемы физики. Это также значительно продвинет развитие отказоустойчивых квантовых вычислений.