Китай контролюватиме 45% усіх потужностей з випуску чипів, але є нюанс

КНР буде лідирувати у виробництві, але тільки "древніх" процесорів — 28 нм і молодше.

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Останнє дослідження аналітичної компанії TrendForce показало, що Китай до 2027 року займе 45% ринку послуг із виробництва процесорів за застарілими технологічними процесами. Про це йдеться на сайті компанії.

Станом на 2024 рік Тайвань, як очікується, стане лідером світового виробництва напівпровідників у сфері передових виробничих процесів (включно з 16/14 нм і передовішими технологіями) з часткою ринку 66%, за ним ідуть Корея (11%), США (10%) і Китай (9%). Однак до 2027 року прогнозується зниження потужностей з виробництва напівпровідників передових вузлів на Тайвані та в Кореї до 55% і 8% відповідно.

Аналітики зазначають, що хоча напівпровідникові гіганти TSMC, SK Hynix і Samsung продовжують збільшувати обсяг інвестицій, очікується, що Тайвань і Корея, дві країни, що займають найбільшу частку ринку передових вузлів, скоротять свої ринкові частки.

У США, де уряд агресивніше просуває стимули та субсидії, частка потужностей у передових виробничих процесах зросте з 10% у 2024 році до 22% у 2027 році.

Очікується, що за загальними потужностями ливарного виробництва Тайвань займатиме приблизно 44% частки світового ринку станом на 2024 рік, за ним ідуть Китай (28%), Південна Корея (12%), США (6%) і Японія (2%). Загальна тенденція відповідатиме просунутим вузлам. Навпаки, загальні потужності з виробництва напівпровідників Тайваню і Південної Кореї, за прогнозами, до 2027 року скоротяться до 40% і 10% відповідно.

Китай, де ливарні підприємства приділяють більше уваги розширенню потужностей зрілих процесів і підтримуються державними субсидіями, за прогнозами, матиме відносно високі показники на загальному світовому ринку, збільшившись з 28% у 2024 році до 31% у 2027 році. Його ринкова частка в зрілих процесах (включно з вузлами розміром ≥28 нм) зросте з 33% у 2024 році до 45% у 2027 році.

Згідно зі звітом The Chosun Daily від 10 травня, що посилається на прогноз Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA) і Бостонської консалтингової групи (BCG), у 2022 році Тайвань і Корея володіли 69% і 31% частками виробництва найпередовіших напівпровідників нижче за 10 нанометрів, водночас їхня частка ринку на передових вузлах може впасти до 47% і 9% у 2032 році відповідно.

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У звіті, як згадувалося раніше, йдеться про те, що різке зниження частки виробництва напівпровідників у Південній Кореї насамперед пов'язане з такими ключовими гравцями, як Samsung Electronics і SK Hynix, які наразі домінують на світовому ринку передових напівпровідників поряд з TSMC. Однак замість того, щоб інвестувати в Південну Корею, вони вирішили відкрити свої останні заводи в Сполучених Штатах.

Раніше ми писали про те, що китайські вчені придумали, як зробити квантові комп'ютери корисними. Новий метод показав, що квантові обчислення можуть вирішувати важливі проблеми фізики. Це також значно просуне розвиток відмовостійких квантових обчислень.