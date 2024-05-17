В РФ показали новый БПЛА-камикадзе самолетного типа "Стрела": чем он опасен (фото)

Россияне утверждают, что БПЛА "Стрела" способен преодолевать средства РЭБ и проникать в глубину фронта. Аппарат можно использовать как для нанесения ударов, так и для разведки.

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В Российской Федерации разработали новый беспилотник самолетного типа "Стрела", который, как сообщается, может поражать объекты в глубине фронта. Об этом пишет российское информационной агентство ТАСС со ссылкой на научно-производственное объединение "Стрела".

Собеседник издания утверждает, что преимуществами БПЛА "Стрела" являются небольшой вес, складная конструкция и простота в эксплуатации. Аппарат весит до 7 килограмм и его можно запускать с руки без катапульты. С применением катапульты дрон может нести полезную нагрузку весом до 3 килограмм. Максимальная дальность полета БПЛА с полезной нагрузкой 3 килограмма — 35 километров.

"Самолет можно запускать в тылу, в удалении от линии боевого соприкосновения, что обеспечивает большую безопасность боевому расчету и возможность пролетать вглубь обороны", — сообщили в НПО "Стрела".

БПЛА "Стрела" можно запускать с катапульты Фото: Скриншот

Сообщается, у "Стрелы" есть наработки, позволяющие обходить действие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дрон также может пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры. По словам россиян, дрон уже применялся на войне в Украине и якобы поразил объект на расстоянии 24 километра.

Кроме того, в организации заявили, что дрон "Стрела" можно использовать для сбора разведывательных данных. В режиме разведки он может пребывать в воздухе до полутора часов.

Дрон "Стрела" Фото: Скриншот

Напомним, Силы обороны Украины применяют для ударов по России небольшие беспилотные самолеты, начиненные взрывчаткой. Эти аппараты летают на малых высотах и ​​движутся значительно медленнее, чем ракеты большой дальности, однако у РФ, похоже, нет средств, чтобы их сбивать.

На территории РФ также была зафиксирована первая в истории удачная атака БПЛА на поезд. В результате удара дрона российский грузовой поезд сошел с рельсов, одна из цистерн сгорела, а остальные оказались разбросаны поперек рельсов.