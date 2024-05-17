"Летающий кирпич": в РФ не могут сбить новые украинские БПЛА-камикадзе, — СМИ (видео)

По словам аналитика Фабиана Хоффманна, дроны-самолеты громкие и медленные, соответственно их легко поразить. Однако у РФ, очевидно, нет средств для борьбы с такими аппаратами.

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Силы обороны Украины применяют для ударов по территории Российской Федерации небольшие беспилотные самолеты, начиненные взрывчаткой. Эти аппараты летают на малых высотах и ​​движутся значительно медленнее, чем ракеты большой дальности, однако у РФ, вероятно, нет средств, чтобы их сбивать. Об этом говорится в материале Business Insider.

Как отмечают в издании, беспилотные самолеты уже несколько раз продемонстрировали, что могут преодолевать значительные расстояния, уклоняясь от систем противовоздушной обороны (ПВО) РФ. В частности, БПЛА атаковали завод по производству дронов в Республике Татарстан, а также ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Башкортостан.

Научный сотрудник Университета Осло и эксперт по безопасности Фабиан Хоффманн отметил на своей странице в X, что "в мире ракетных систем" такой самолет представляет собой "по сути летающий кирпич с радиолокационным диапазоном, превышающим размер государственного земельного фонда Норвегии". Аналитик задался вопросом о том, почему РФ не способна сбить эти цели средствами ПВО или перехватить при помощи истребителей.

Атака на НПЗ в Башкирии

Позже в комментарии изданию Фабиан Хоффманн отметил, что БПЛА может показаться грубо собранным, это "довольно сложная система вооружения", поскольку существующий планер и двигатель все еще необходимо сочетать с взрывчаткой и технологией наведения. Дрон летит на относительно небольшой высоте, что затрудняет его выявление. Поэтому если Украина находит коридор без надлежащего прикрытия ПВО, то аппарат может практически беспрепятственно по нему пролететь. Кроме того, из-за конструкции его можно принять за гражданский самолет, а не за угрозу.

Как отмечает Фабиан Хоффманн, эти БПЛА громкие и медленные, соответственно их легко поразить, даже если радар их не обнаруживает. Это можно сделать, к примеру, разместив около критической инфраструктуры ЗРК. Однако тот факт, что самолеты беспрепятственно пролетают более 1000 километров, говорит о том, что у РФ есть проблемы с системами ПВО.

"Как только у вас появятся контрмеры, сбить эту штуку будет очень легко. И проблема в том, что у них, похоже, этого нет", — считает Фабиан Хоффманн.

В свою очередь старший научный сотрудник трансатлантической программы обороны и безопасности CEPA, генерал-лейтенант ВВС США в отставке Лэнс Ландрам отметил, что самолеты-БПЛА являются лишь одним из примеров украинских "инноваций и креативности".

"Одна особенность этих дронов всех размеров — малых, средних и больших — они могут использовать бреши и стыки в традиционных системах ПВО так, как традиционные наступательные системы не делали в прошлом", — сказал Ландрам.

Напомним, по данным Defence Express, Силы обороны Украины, предположительно, ударили по предприятию "Газпром нефтехим Салават" в российской республике Башкортостан беспилотником, созданном на базе легкомоторного самолета Skyranger Nynja.

Ранее в Forbes предположили, что БПЛА на основе спортивного самолета типа, который атаковал завод в Башкортостане, был также оснащен дополнительными топливными баками для увеличения дальности.