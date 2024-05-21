Изменит современную войну: в США испытали новый дрон G1 Gabriel, — СМИ (фото)

Американский грузовой дрон G1 Gabriel способен доставить на фронт 2400 снарядов всего за 16 минут. Беспилотник быстро адаптируется к разной местности и погоде без ущерба для скорости

Related video

Военнослужащие 25-й пехотной дивизии армии США испытали на Гавайях новый беспилотный летательный аппарат G1 Gabriel от калифорнийской компании Soaring, который, как сообщается, изменит подход американской армии к логистике на поле боя. Об этом пишет портал SOFREP.

Сообщается, что G1 Gabriel является собой БПЛА вертикального взлета и посадки с прочной конструкцией и расширенными летными возможностями. Он способен полностью автономно перемещаться по полю боя, доставляя критически важные припасы непосредственно на линию фронта.

Важно

ВВС США получат электрические "летающие автомобили": как они помогут военным

"Нашим солдатам требуется пополнение запасов воды и боеприпасов для продолжения боя, однако уроки украинского конфликта учат нас тому, что наши нынешние формы тактического пополнения запасов, скорее всего, потерпят неудачу, особенно в Тихоокеанском регионе", — отметил командир батальона 25-й пехотной дивизии, подполковник Пит Вальтер.

Использование дрона для пополнения запасов не только позволяет сберечь жизни солдат, но также сокращает время ожидание поставок. По информации портала, в ходе учений G1 Gabriel совершил несколько полетов, доставив 2400 снарядов всего за 16 минут. Кроме того, совершенствованная навигационная система и мощная технология вертикального взлета и посадки позволяют дрону действовать в сложных условиях.

G1 Gabriel Фото: Скриншот

По словам генерального директора Soaring Дэниела Трунфио, во время испытаний G1 Gabriel не только оправдал, но и превзошел некоторые ожидания. На труднопроходимой местности полигона Кахуку дрон продемонстрировал способность быстро адаптироваться к изменяющейся местности и погодным условиям без ущерба для скорости и безопасности.

В издании подчеркнули, что успешные испытания G1 Gabriel сигнализируют о "потенциальном сдвиге парадигмы в современной войне". Подобные технологии могут обеспечить решающее преимущество на поле боя, позволяя снизить риски для военных и быстро пополнять запасы в разных условиях.

Напомним, подполковник армии США Майкл Брабнер сообщил, что американских военных могут официально вооружить FPV-дронами. По словам офицера, такие аппараты могут обеспечить преимущество в разведке, ретрансляции связи, электронной войне и нанесении ударов.

Также сообщалось, что американские спецназовцы пройдут специальное обучение по использованию беспилотников. Армия США наняла компанию Flymotion для предоставления услуг по подготовке беспилотников и нестандартных транспортных средств для группы "Команды А" из 10-й группы специальных сил из штата Колорадо.