Элитные спецназовцы "зеленые береты" армии США пройдут обучение на FPV-дронах (фото)
Война в Украине показала, насколько дешевые FPV-дроны меняют и трансформируют поле боя. В то же время это показатель, что США отстают от реалий на полях боев.
Американские спецназовцы пройдут специальное обучение по использованию беспилотников, в том числе FPV-дронов. Об этом сообщает The War Zone.
"Команда А" (Team A) — это элитное спецподразделение зеленых беретов армии США, которые пройдут обучение на FPV-дронах перед будущим запланированным ротационным развертыванием. Таким образом они будут лучше подготовлены к обучению иностранных союзников или партнеров в использовании БПЛА, не исключено, что и украинских новобранцев.
Включение FPV-дронов в набор навыков "зеленых беретов" подчеркивает, насколько война в Украине изменила поле боя в плане использования беспилотников. В то же время это является свидетельством, что армия США отстает во многих аспектах, когда дело доходит до реальности. Это особенно заметно, какие подразделения покупают летательные аппараты по типу FPV-дронов.
Ранее армия США наняла компанию Flymotion для предоставления услуг по подготовке беспилотников и нестандартных транспортных средств для группы "Команды А" из 10-й группы специальных сил из штата Колорадо. Спецназовцев обучат таким операциям:
- маневры уклонения
- разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR) во время конвоирования;
- создание платформы ISR;
- использование дронов, в том числе FPV.
"Благодаря этой подготовке они стремятся уменьшить риски и повысить эффективность миссии в условиях OCONUS JCET [Объединенные учения за пределами континентальной части США], а также в полуразрешенных и враждебных районах, куда могут быть направлены роты специального назначения (в частности, в Украину), используя внутренние технологии наблюдения (беспилотные летательные аппараты)", — отмечается в контракте с Flymotion.
Пока нет информации, действительно ли планируется развернуть "зеленые береты" в Украине. Издание не получило комментариев от Командования специальных операций США. Они помогают обучать украинцев в Польше или других соседних странах.
Напомним, СМИ писали, как в ВСУ увеличивают дальность полета FPV-дронов.
15 апреля военнослужащие экипажа "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сообщили, что их FPV-дроны долетают до Белгорода.