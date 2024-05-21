Элитные спецназовцы "зеленые береты" армии США пройдут обучение на FPV-дронах (фото)

Война в Украине показала, насколько дешевые FPV-дроны меняют и трансформируют поле боя. В то же время это показатель, что США отстают от реалий на полях боев.

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Американские спецназовцы пройдут специальное обучение по использованию беспилотников, в том числе FPV-дронов. Об этом сообщает The War Zone.

"Команда А" (Team A) — это элитное спецподразделение зеленых беретов армии США, которые пройдут обучение на FPV-дронах перед будущим запланированным ротационным развертыванием. Таким образом они будут лучше подготовлены к обучению иностранных союзников или партнеров в использовании БПЛА, не исключено, что и украинских новобранцев.

Включение FPV-дронов в набор навыков "зеленых беретов" подчеркивает, насколько война в Украине изменила поле боя в плане использования беспилотников. В то же время это является свидетельством, что армия США отстает во многих аспектах, когда дело доходит до реальности. Это особенно заметно, какие подразделения покупают летательные аппараты по типу FPV-дронов.

Ранее армия США наняла компанию Flymotion для предоставления услуг по подготовке беспилотников и нестандартных транспортных средств для группы "Команды А" из 10-й группы специальных сил из штата Колорадо. Спецназовцев обучат таким операциям:

маневры уклонения

разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR) во время конвоирования;

создание платформы ISR;

использование дронов, в том числе FPV.

"Благодаря этой подготовке они стремятся уменьшить риски и повысить эффективность миссии в условиях OCONUS JCET [Объединенные учения за пределами континентальной части США], а также в полуразрешенных и враждебных районах, куда могут быть направлены роты специального назначения (в частности, в Украину), используя внутренние технологии наблюдения (беспилотные летательные аппараты)", — отмечается в контракте с Flymotion.

Пока нет информации, действительно ли планируется развернуть "зеленые береты" в Украине. Издание не получило комментариев от Командования специальных операций США. Они помогают обучать украинцев в Польше или других соседних странах.

Напомним, СМИ писали, как в ВСУ увеличивают дальность полета FPV-дронов.

15 апреля военнослужащие экипажа "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сообщили, что их FPV-дроны долетают до Белгорода.