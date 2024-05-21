Елітні спецпризначенці "зелені берети" армії США пройдуть навчання на FPV-дронах (фото)

Війна в Україні показала, наскільки дешеві FPV-дрони змінюють та трансформують поле бою. Водночас це показник, що США відстають від реалій на полях боїв.

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Американські спецпризначенці пройдуть спеціальне навчання з використання безпілотників, в тому числі FPV-дронів. Про це повідомляє The War Zone.

"Команда А" (Team A) — це елітний спецпідрозділ зелених беретів армії США, які пройдуть навчання на FPV-дронах перед майбутнім запланованим ротаційним розгортанням. Таким чином вони будуть краще підготовлені до навчання іноземних союзників чи партнерів у використанні БПЛА, не виключено, що і українських новобранців.

Включення FPV-дронів у набір навичок "зелених беретів" підкреслює, наскільки війна в Україні змінила поле бою у плані використання безпілотників. Водночас це є свідченням, що армія США відстає у багатьох аспектах, коли справа доходить до реальності. Це особливо помітно, які підрозділи купують літальні апарати по типу FPV-дронів.

Раніше армія США найняла компанію Flymotion для надання послуг з підготовки безпілотників і нестандартних транспортних засобів для групи "Команди А" з 10-ї групи спеціальних сил зі штату Колорадо. Спецпризначенців навчать таких операцій:

маневри ухилення

розвідка, спостереження та рекогносцировка (ISR) під час конвоювання;

створення платформи ISR;

використання дронів, в тому числі FPV.

"Завдяки цій підготовці вони прагнуть зменшити ризики і підвищити ефективність місії в умовах OCONUS JCET [Об'єднані навчання за межами континентальної частини США], а також у напівдозволених і ворожих районах, куди можуть бути направлені роти спеціального призначення (зокрема, в Україну), використовуючи внутрішні технології спостереження (безпілотні літальні апарати)", — зазначається в контракті з Flymotion.

Наразі немає інформації, чи дійсно планується розгорнути "зелені берети" в Україні. Видання не отримало коментарів від Командування спеціальних операцій США. Вони допомагають навчати українців в Польщі чи інших сусідніх країнах.

Нагадаємо, ЗМІ писали, як в ЗСУ збільшують дальність польоту FPV-дронів.

15 квітня військовослужбовці екіпажу "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка повідомили, що їхні FPV-дрони долітають до Бєлгорода.