Из-за украинских FPV-дронов российским войскам остро не хватает внедорожников, — ISW

По словам аналитиков, российским войскам на передовой не хватает внедорожников для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых. Также нужны мотоциклы и квадроциклы для штурмовых операций.

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Из-за ударов украинских дронов по российским транспортным средствам, которым не хватает систем радиоэлектронной борьбы, у войск РФ на передовой возник острый недостаток транспорта для езды по бездорожью. Об этом пишет "Институт изучения войны" со ссылкой на слова одного из российских военкоров.

По словам военкора, усиление ударов дронами по российской технике вдоль передовой увеличило потребность российских войск во внедорожниках для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых. По его словам, российским силам также нужны мотоциклы и квадроциклы для штурмовых операций. Военкор также заявил, что сотрудники подразделения Минобороны, которое регулирует военно-техническое обеспечение, пытаются изымать и продавать транспорт.

Он призывает Минобороны и правительство РФ поставлять больше транспортных средств и мотоциклов военным, а также отправлять конфискованную гражданскую технику для использования в Украине. Аналитики ISW отмечают попытки, по крайней мере, в одном регионе РФ отправить конфискованные автомобили военным.

Напомним, что отчаявшийся оккупант попытался атаковать боевой дрон ножом.

Также сообщалось, что российские войска ударили "Искандером" по жилому дому в пригороде Покровска.