Через українські FPV-дрони російським військам гостро не вистачає позашляховиків, — ISW

За словами аналітиків, російським військам на передовій не вистачає позашляховиків для перевезення боєприпасів та евакуації поранених. Також потрібні мотоцикли і квадроцикли для штурмових операцій.

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Через удари українських дронів по російських транспортних засобах, яким не вистачає систем радіоелектронної боротьби, у військ РФ на передовій виникла гостра нестача транспорту для їзди бездоріжжям. Про це пише "Институт изучения войны" з посиланням на слова одного з російських воєнкорів.

За словами воєнкора, посилення ударів дронами по російській техніці вздовж передової збільшило потребу російських військ у позашляховиках для перевезення боєприпасів та евакуації поранених. За його словами, російським силам також потрібні мотоцикли і квадроцикли для штурмових операцій. Воєнкор також заявив, що співробітники підрозділу Міноборони, який регулює військово-технічне забезпечення, намагаються вилучати і продавати транспорт.

Він закликає Міноборони та уряд РФ постачати більше транспортних засобів і мотоциклів військовим, а також відправляти конфісковану цивільну техніку для використання в Україні. Аналітики ISW відзначають спроби принаймні в одному регіоні РФ відправити конфісковані автомобілі військовим.

Нагадаємо, що зневірений окупант спробував атакувати бойовий дрон ножем.

Також повідомлялося, що російські війська вдарили "Іскандером" по житловому будинку в передмісті Покровська.