"Достанут врага в глубоком тылу": спецназовцы СБУ получили беспилотный комплекс PD-2 (фото)

PD-2 создан для разведки, корректировки огня и сброса гранат на противника. БПЛА способен пребывать в воздухе по 10-12 часов подряд и выявлять объекты в любое время суток.

Related video

Фонд "Повернись живим" передал спецназовцам 13-го Главного управления департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины беспилотный оперативно-тактический разведывательный комплекс PD-2, который поможет наносить удары по тылу Российской Федерации. Об этом говорится на странице фонда в Facebook.

Сообщается, что в состав комплекса входят два разведывательных БПЛА, наземная станция и мобильный пункт управления на базе полноприводного микроавтобуса. Дроны могут пребывать в воздухе по 10-12 часов подряд и выявлять вражеские объекты как днем, так и в ночное время суток. По словам авторов публикации, аппараты помогут "найти и достать врага в глубоком тылу".

Комплекс PD-2 Фото: Фонд "Повернись живим"

"Мы регулярно видим в новостях, как горят и взрываются российские системы ПВО, склады боеприпасов и другие объекты в глубоком тылу, которые украинские операторы PD-2 смогли обнаружить и скорректировать по ним огонь украинского дальнобойного оружия", — говорится в публикации.

В фонде подчеркнули, что это уже одиннадцатый комплекс PD-2, переданный украинским военным. Его стоимость составляет около 30 миллионов гривен.

Комплекс PD-2 Фото: Фонд "Повернись живим"

Беспилотники PD-2: что о них известно

БПЛА PD-2 разработали волонтеры из организации "Народный проект" совместно с украинской компанией UkrSpecSystems. Это модернизация беспилотника PD-1, который выпускался с 2020 года для ВСУ, с увеличенной грузоподъемностью, дальностью связи, длительностью полета и другими улучшениями. PD-2 прошел испытания в 2021 году, а в 2022-м началось их серийное производство.

Дрон PD-2 Фото: Фонд "Повернись живим"

PD-2 является одной из крупнейших разведывательных моделей, разработанных в Украине. Он может служить военным для разведки, корректировки огня и сброса гранат на противника.

Технические характеристики PD-2:

размах крыла — 5 м;

максимальный взлетный вес — 55 кг;

максимальная полезная нагрузка — 19 кг (VTOL – 11 кг);

максимальная скорость — 140 км/ч;

крейсерская скорость — 100 км/ч;

максимальная высота — 4700 м;

дальность связи — более 200 км.

Напомним, военнослужащий ВСУ и специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов предупредил, что в последнее время на прифронтовых территориях Украины возросла активность российских беспилотников-разведчиков SuperCam, Zala и "Орлан", а также ударных дронов "Ланцет". Поэтому под угрозой сейчас не только военные, но и гражданские объекты.