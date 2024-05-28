Энергия прямо с неба: когда дроны смогут добывать много электричества из воздуха

Бортовые ветроэнергетические системы, оснащенные БПЛА, будут работать эффективнее ветряных турбин, считают британские инженеры.

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Ученые из Бристольского университета (Великобритания) разработают бортовые ветроэнергетические системы (AWES), которые смогут собирать энергию из воздуха при помощи дронов, пишет Sci-Tech Daily.

Привязывая дрон к наземной станции, AWES собирает энергию ветра на больших высотах, чем обычные ветряные турбины. Сильный ветер уносит дрон от наземной станции, приводя в действие генератор и производя электричество. Эта технология может принести пользу энергетическому сектору за счет сокращения выбросов углекислого газа, обеспечения гибкости на море и на суше, а также расширения возможностей работы в отдаленных районах.

Чтобы генерировать максимальную мощность, AWES должен летать, подвергаясь сильным аэродинамическим силам. Это означает, что дрон должен обладать особыми характеристиками управления, ведь небольшой просчет может привести к падению БПЛА на землю. Именно эту проблему постарается решить команда Бристольского университета. Исследователи надеются, что, повысив безопасность и эффективность AWES, они смогут коммерциализировать проект.

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Ветроэнергетика имеет огромный потенциал и, как ожидается, к 2050 году будет генерировать электроэнергию на сумму 70 миллиардов евро в год. Однако это все еще новая технология. Конструкции быстро развертывались для испытательных полетов до того, как их летные характеристики были полностью изучены. Это помешало многим прототипам AWES выйти на полную мощность, что привело к досрочному прекращению программы и затруднило коммерциализацию. Но эту проблему надеются решить.

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