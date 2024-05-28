Енергія просто з неба: коли дрони зможуть добувати багато електрики з повітря

Бортові вітроенергетичні системи, оснащені БПЛА, працюватимуть ефективніше за вітряні турбіни, вважають британські інженери.

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Вчені з Бристольського університету (Велика Британія) розроблять бортові вітроенергетичні системи (AWES), які зможуть збирати енергію з повітря за допомогою дронів, пише Sci-Tech Daily.

Прив'язуючи дрон до наземної станції, AWES збирає енергію вітру на більших висотах, ніж звичайні вітряні турбіни. Сильний вітер забирає дрон від наземної станції, приводячи в дію генератор і виробляючи електрику. Ця технологія може принести користь енергетичному сектору завдяки скороченню викидів вуглекислого газу, забезпеченню гнучкості на морі і на суші, а також розширенню можливостей роботи у віддалених районах.

Щоб генерувати максимальну потужність, AWES повинен літати, піддаючись сильним аеродинамічним силам. Це означає, що дрон повинен володіти особливими характеристиками управління, адже невеликий прорахунок може призвести до падіння БПЛА на землю. Саме цю проблему постарається вирішити команда Брістольського університету. Дослідники сподіваються, що, підвищивши безпеку й ефективність AWES, вони зможуть комерціалізувати проєкт.

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Вітроенергетика має величезний потенціал і, як очікується, до 2050 року генеруватиме електроенергію на суму 70 мільярдів євро на рік. Однак це все ще нова технологія. Конструкції швидко розгорталися для випробувальних польотів до того, як їхні льотні характеристики були повністю вивчені. Це завадило багатьом прототипам AWES вийти на повну потужність, що призвело до дострокового припинення програми та ускладнило комерціалізацію. Але цю проблему сподіваються вирішити.

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