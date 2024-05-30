ВС РФ активно глушат украинские беспилотники, но в ВСУ уже придумали решение проблемы, — СМИ

По словам журналистов, программное обеспечение Eagle Eye sпозволяет дронам ориентироваться только с помощью своего прицела, без необходимости вмешательства извне.

Related video

Российские оккупанты активно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить украинские беспилотники. Однако в Украине уже придумали решение проблемы. Речь видео о программном обеспечении под названием Eagle Eyes. ОБ этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, Eagle Eye sпозволяет дронам ориентироваться только с помощью своего прицела, без необходимости вмешательства извне. Используя алгоритмы искусственного интеллекта программное обеспечение сравнивает кадры местности с бортовой картой, которая составлена из фото и видео, снятых ранее. Это позволяет дронам продолжать выполнять свои задачи даже после воздействия на них системы РЭБ.

Кроме того, как сообщается, Eagle Eyes также обучена распознавать конкретные наземные цели, включая танки, суда, ракетные установки и ударные вертолеты. Программа позволяет дронам сбрасывать бомбы.

Как рассказал журналистам капитан украинского спецназа, программное обеспечение было запрограммировано в первую очередь на борьбу со станциями помех. Российские батареи С-400 являются приоритетом номер два.

В материале сказано, что осенью прошлого года количество украинских дронов с оптической навигацией, вероятно, исчислялось сотнями. Сегодня эта цифра приближается к 10 тысячам. По словам производителей БПЛА, оптическая навигация все чаще рассматривается как "необходимая вещь", особенно для дронов с дальностью действия более 20 км.

Напомним, в Украине показали робота "Лють". Он может не только атаковать противника, но и прикрывать бойцов во время штурмов. Благодаря своей конструкции, он может преодолевать препятствия с плохим рельефом.