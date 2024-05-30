ЗС РФ активно глушать українські безпілотники, але в ЗСУ вже придумали вирішення проблеми, — ЗМІ

За словами журналістів, програмне забезпечення Eagle Eye дає змогу дронам орієнтуватися тільки за допомогою свого прицілу, без необхідності втручання ззовні.

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Російські окупанти активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити українські безпілотники. Однак в Україні вже придумали вирішення проблеми. Мова відео про програмне забезпечення під назвою Eagle Eyes. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, Eagle Eye s дозволяє дронам орієнтуватися тільки за допомогою свого прицілу, без необхідності втручання ззовні. Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програмне забезпечення порівнює кадри місцевості з бортовою мапою, яка складена з фото і відео, знятих раніше. Це дає змогу дронам продовжувати виконувати свої завдання навіть після впливу на них системи РЕБ.

Крім того, як повідомляється, Eagle Eyes також навчена розпізнавати конкретні наземні цілі, включно з танками, суднами, ракетними установками та ударними вертольотами. Програма дає змогу дронам скидати бомби.

Як розповів журналістам капітан українського спецпризначенця, програмне забезпечення було запрограмоване насамперед на боротьбу зі станціями перешкод. Російські батареї С-400 є пріоритетом номер два.

У матеріалі сказано, що восени минулого року кількість українських дронів з оптичною навігацією, ймовірно, обчислювалася сотнями. Сьогодні ця цифра наближається до 10 тисяч. За словами виробників БПЛА, оптичну навігацію дедалі частіше розглядають як "необхідну річ", особливо для дронів із дальністю дії понад 20 км.

Нагадаємо, в Україні показали робота "Лють". Він може не тільки атакувати противника, а й прикривати бійців під час штурмів. Завдяки своїй конструкції, він може долати перешкоди з поганим рельєфом.