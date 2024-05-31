"Google Новости" не работают из-за загадочного сбоя: сервис недоступен миллионам людей

Службы Google Search и Google Trends также испытывают трудности, а в ленте Google Discover появляется устаревший контент.

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Служба Google News недоступна для большого количества пользователей по всему миру. Агрегатор новостей не работает ни в версии для iOS и Android, ни в версии для ПК, пишет Tom's Guide.

31 мая в интернете начали появляться сообщения о проблемах с Google News, но компания Google пока не сделала никаких официальных заявлений. Пользователи из США, Канады, нескольких европейских стран и Инди сообщили, что служба новостей не работает.

Похоже, что Google Discover также испытывает проблемы и просто обновляет кэшированный старый контент. Пока нет информации о том, когда эта проблема будет решена, однако, учитывая охват службы новостей Google, этот сбой, вероятно, затронул миллионы людей.

Издание Search engine land добавляет, что Сегодня технические проблемы коснулись всей новостной системы — Google News, вкладки новостей в Google Search, Google Discover, Google Trends и других службах Google, использующих новостной контент. По мнению журналистов, это может пагубно повлиять на онлайн-СМИ, так как все вышеперечисленные службы обеспечивают сайтам значительный объем трафика.

Важно

Google сообщает о крупнейших изменениях в поисковой системе за 25 лет: что известно

Напомним, что недавно стало известно об утечке более 2 500 страниц документов, раскрывающих секреты работы алгоритма поиска Google. Это привело к волнениям среди SEO-специалистов и издателей, которые следовали рекомендациям компании касательно продвижения контента в поисковой системе, которые, как утверждают некоторые исследователи, оказались некорректными.

Ранее мы также сообщали о том, как отключить надоедливый Google AI Overviews и вернуть обычный поиск. Google не позволяет избавиться от рекомендаций в настройках, но эксперты нашли несколько способов, как это сделать.