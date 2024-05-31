"Google Новини" не працюють через загадковий збій: сервіс недоступний мільйонам людей

Служби Google Search та Google Trends також зазнають труднощів, а в стрічці Google Discover з'являється застарілий контент.

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Служба Google News недоступна для великої кількості користувачів по всьому світу. Агрегатор новин не працює ані у версії для iOS та Android, ані у версії для ПК, пише Tom's Guide.

31 травня в інтернеті почали з'являтися повідомлення про проблеми з Google News, але компанія Google поки що не зробила жодних офіційних заяв. Користувачі зі США, Канади, кількох європейських країн та Індії повідомили, що служба новин не працює.

Схоже, що Google Discover також відчуває проблеми і просто оновлює кешований старий контент. Наразі немає інформації про те, коли цю проблему буде вирішено, однак, з огляду на розповсюдження, цей збій, імовірно, зачепив мільйони людей.

Видання Search engine land додає, що сьогодні технічні проблеми торкнулися всієї новинної системи — Google News, вкладки новин у Google Search, Google Discover, Google Trends та інших службах Google, що використовують новинний контент. На думку журналістів, це може згубно вплинути на онлайн-ЗМІ, оскільки всі перераховані вище служби забезпечують сайтам значний обсяг трафіку.

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Google повідомляє про найбільші зміни в пошуковій системі за 25 років: що відомо

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про витік понад 2 500 сторінок документів, що розкривають секрети роботи алгоритму пошуку Google. Це призвело до хвилювань серед SEO-фахівців і видавців, які дотримувалися рекомендацій компанії щодо просування контенту в пошуковій системі, які, як стверджують деякі дослідники, виявилися некоректними.

Раніше ми також повідомляли про те, як відключити надокучливий Google AI Overviews і повернути звичайний пошук. Google не дає змоги позбутися рекомендацій у налаштуваннях, але експерти знайшли кілька способів, як це зробити.