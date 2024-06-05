Батарея смартфона больше не будет быстро разряжаться: что изменит новая функция

"Режим проводной зарядки" дает пользователям смартфонов Xiaomi, POCO и Redmi больший контроль над процессом зарядки гаджетов.

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Новая функция операционной системы HyperOS от Xiaomi позволяет пользователям управлять скоростью зарядки и сохранять работоспособность аккумуляторов смартфонов. О том, как именно она работает, рассказало медиа Gizchina.

Хотя технология быстрой зарядки не приводит к серьезной деградации аккумуляторов, повышение температуры, вследствие которого перегревается батарея, может ускорить ее износ. Сверхбыстрая зарядка с использованием зарядных устройств мощностью 120 Вт может привести к повышению температуры, что негативно влияет на емкость аккумулятора, снижая ее. По этим причинам эксперты не рекомендуют часто использовать быструю зарядку, а лишь в исключительных случаях.

Новая функция HyperOS "Режим проводной зарядки" предлагает пользователям два способа: стандартную зарядку и быструю зарядку. В то время как последний использует весь потенциал возможностей быстрой зарядки телефона и зарядного устройства, стандартный режим предлагает ограничение скорости зарядки без необходимости использования стороннего зарядного устройства.

Обзор функций Xiaomi HyperOS

Функция доступна после обновления безопасности до версии V9.1.4-240511.1.1. Его должны получить, или уже получили, владельцы смартфонов Xiaomi, POCO и Redmi, оснащенных операционной системой HyperOS. Чтобы проверить возможность обновления, нужно перейти в "Системные настройки" — "Обновление системных приложений".

Включив эту функцию, пользователи получают возможность определять приоритетность состояния батареи, ограничивая скорость зарядки, когда быстрая зарядка не требуется. Такой превентивный подход продлевает срок службы батареи и обеспечивает оптимальную производительность в течение длительного периода времени. Это нововведение отражает стремление компании Xiaomi расширить возможности для пользователей и способствовать развитию культуры разумного энергопотребления.

Пользователи могут дополнительно оптимизировать состояние аккумулятора с помощью дополнительных методов. К ним относятся:

поддержание умеренного уровня заряда аккумулятора (от 20% до 80%);

предотвращение перегрева аккумулятора;

избегание экстремальных температур, что вредит телефону в целом;

минимизация фоновой активности приложений.

Объединив эти методы с режимом проводной зарядки, пользователи могут создать комплексную стратегию для защиты аккумулятора и обеспечения исключительной производительности телефонов Xiaomi.

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