Неправильная настройка данных сокращает срок службы батареи: что необходимо сделать

Изменение настроек передачи данных 5G не только поможет сохранить работоспособность аккумулятора, но и улучшит общую производительность устройства.

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Стандарт 5G может привести в быстрой разрядке батареи смартфонов. Особенно это касается моделей iPhone от компании Apple, сообщает The Sun.

Неправильное использование 5G может навредить аккумулятору. К счастью, специалистам из Apple удалось найти способ предотвратить это, изменив один параметр данных.

Настройки по умолчанию для 5G на iPhone предназначены для оптимизации времени автономной работы и использования данных в зависимости от тарифного плана. Однако пользователи могут и сами настроить параметры, указав, когда использовать 5G и сколько данных выделять конкретным приложениям.

Чтобы узнать, поддерживает ли оператор 5G и совместим ли тарифный план сотовой связи, нужно напрямую связаться с мобильным оператором. А чтобы получить доступ к параметрам настройки, то, согласно данным службы поддержки Apple, необходимо выбрать "Настройки" — "Сотовая связь" — "Параметры сотовой связи" или "Настройки" — "Мобильные данные" — "Параметры мобильных данных".

Если у пользователя две SIM-карты, то нужно сделать следующее: "Настройки" — "Сотовая связь" или "Настройки" — "Мобильные данные" и выбрать нужный номер для изменения параметров.

Apple заявляет, что продлить срок службы батареи можно, выбрав то, как iPhone будет использовать 5G.

5G Auto: активирует режим Smart Data. Если скорость 5G неудовлетворительная, iPhone сам перейдет на LTE, продлевая срок службы батареи. Внешний вид значка 5G определяется конфигурацией сети оператора связи и иногда может отображаться даже при отсутствии покрытия 5G.

5G On: используется сеть 5G, когда она доступна. Это может привести к снижению производительности аккумулятора.

LTE: использует исключительно сеть LTE, даже при наличии доступного 5G.

Изменение настроек передачи данных не только продлит срок службы батареи, но и улучшит общую производительность устройства.

Компания предлагает включить расширенное использование данных в 5G, активирующее расширенные функции использования данных для приложений и системных функций. Эти улучшения включают: вызовы FaceTime с более высоким разрешением, потоковую передачу контента высокой четкости на Apple TV, доступ к высококачественным песням и видео Apple Music, обновления iOS по сотовой сети и автоматическое резервное копирование iCloud. Этот параметр позволяет iPhone автоматически переключаться на 5G, а не на Wi-Fi в тех случаях, когда соединение Wi-Fi работает медленно или создает проблемы безопасности в спорадически посещаемых сетях.

Чтобы управлять этой функцией для определенных сетей, нужно перейти в "Настройки" — "Wi-Fi", выбрать нужную сеть Wi-Fi, коснуться значка информации и включить "Использовать Wi-Fi для интернета".

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Кроме того, эта опция позволяет сторонним приложениям использовать дополнительные сотовые данные для повышения удобства работы пользователя. Служба поддержки Apple предупреждает, что активация этого параметра приведет к увеличению потребления сотовых данных.

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