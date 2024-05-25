Неправильне налаштування даних скорочує термін служби батареї: що необхідно зробити

Зміна налаштувань передавання даних 5G не тільки допоможе зберегти працездатність акумулятора, а й поліпшить загальну продуктивність пристрою.

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Стандарт 5G може призвести до швидкої розрядки батареї смартфонів. Особливо це стосується моделей iPhone від компанії Apple, повідомляє The Sun.

Неправильне використання 5G може нашкодити акумулятору. На щастя, фахівцям з Apple вдалося знайти спосіб запобігти цьому, змінивши один параметр даних.

Налаштування за замовчуванням для 5G на iPhone призначені для оптимізації часу автономної роботи і використання даних залежно від тарифного плану. Однак користувачі можуть і самі налаштувати параметри, вказавши, коли використовувати 5G і скільки даних виділяти конкретним додаткам.

Щоб дізнатися, чи підтримує оператор 5G і чи сумісний тарифний план стільникового зв'язку, потрібно безпосередньо зв'язатися з мобільним оператором. А щоб отримати доступ до параметрів налаштування, то, згідно з даними служби підтримки Apple, необхідно вибрати "Налаштування" — "Стільниковий зв'язок" — "Параметри стільникового зв'язку" або "Налаштування" — "Мобільні дані" — "Параметри мобільних даних".

Якщо в користувача дві SIM-картки, то потрібно зробити таке: "Налаштування" — "Стільниковий зв'язок" або "Налаштування" — "Мобільні дані" і вибрати потрібний номер для зміни параметрів.

Apple заявляє, що продовжити термін служби батареї можна, вибравши те, як iPhone буде використовувати 5G.

5G Auto: активує режим Smart Data. Якщо швидкість 5G незадовільна, iPhone сам перейде на LTE, продовжуючи термін служби батареї. Зовнішній вигляд значка 5G визначається конфігурацією мережі оператора зв'язку й іноді може відображатися навіть за відсутності покриття 5G.

5G On: використовується мережа 5G, коли вона доступна. Це може призвести до зниження продуктивності акумулятора.

LTE: використовує виключно мережу LTE, навіть за наявності доступного 5G.

Зміна налаштувань передавання даних не тільки продовжить термін служби батареї, а й поліпшить загальну продуктивність пристрою.

Компанія пропонує включити розширене використання даних у 5G, що активує розширені функції використання даних для додатків і системних функцій. Ці поліпшення включають: виклики FaceTime з вищою роздільною здатністю, потокову передачу контенту високої чіткості на Apple TV, доступ до високоякісних пісень і відео Apple Music, оновлення iOS через стільникову мережу й автоматичне резервне копіювання iCloud. Цей параметр дає змогу iPhone автоматично перемикатися на 5G, а не на Wi-Fi в тих випадках, коли з'єднання Wi-Fi працює повільно або створює проблеми безпеки в спорадично відвідуваних мережах.

Щоб керувати цією функцією для певних мереж, потрібно перейти в "Налаштування" — "Wi-Fi", вибрати потрібну мережу Wi-Fi, торкнутися значка інформації та увімкнути "Використовувати Wi-Fi для інтернету".

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Крім того, ця опція дозволяє стороннім додаткам використовувати додаткові стільникові дані для підвищення зручності роботи користувача. Служба підтримки Apple попереджає, що активація цього параметра призведе до збільшення споживання стільникових даних.

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