Топ 7 смартфонів із хорошими акумуляторами: флагмани Samsung, OnePlus, Apple та інші (відео)

До списку телефонів із потужними батареями потрапили моделі OnePlus 12, Samsung Galaxy S24+, OnePlus Nord N30 5G, Asus Zenfone 10, Motorola Edge+, Samsung Galaxy Z Fold 5, Apple iPhone 15 Pro Max.

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Одна з головних переваг хорошого смартфона — велика ємність батареї. Обираючи гаджет під час купівлі, користувачі часто звертають увагу саме на цей показник. Видання Аndroid Police склало рейтинг телефонів із потужним акумулятором.

OnePlus 12: потужна батарея та неймовірно швидка зарядка

OnePlus 12 не тільки пропонує першокласну продуктивність, а й має один із найбільших акумуляторів і найшвидшу зарядку серед усіх флагманів. Акумулятор ємністю 5400 мАг можна заряджати зі швидкістю до 80 Вт по дроту і до 50 Вт бездротовою мережею. І на відміну від деяких минулих моделей OnePlus, цей телефон підтримує LTE і 5G більшості операторів зв'язку.

Крім часу автономної роботи, OnePlus 12 — це чудовий варіант Android-фона зі швидким чипом Snapdragon 8 Gen 3. На ринку представлені моделі з 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті і з 12 ГБ і 16 ГБ оперативної пам'яті відповідно. Він оснащений великим 6,82-дюймовим AMOLED-екраном із частотою 120 Гц. OnePlus буде підтримувати чотири основні оновлення ОС Android і оновлення безпеки протягом 5 років.

Плюси OnePlus 12:

відмінна продуктивність чипа Snapdragon 8 Gen 3;

супершвидка зарядка 100 Вт;

відмінна робота камери.

Мінуси OnePlus 12:

програмне забезпечення має деякі невідповідності;

датчик відбитків пальців міг би бути кращим.

Samsung Galaxy S24+: преміум вибір

Galaxy S24+ легко не помітити, оскільки більш популярною є модель S24 Ultra, але S24+ чудовий телефон, який сподобається багатьом користувачам, впевнені аналітики. Samsung оснастила його акумулятором місткістю 4900 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 45 Вт, тому він може пропрацювати весь день без підзарядки. Є й підтримка бездротової зарядки 15 Вт. Samsung заявляє, що цей телефон може заряджатися до 65% за пів години, і тести це підтвердили.

Galaxy S24+, оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 і 12 ГБ оперативної пам'яті, є одним із найшвидших телефонів на ринку. Є моделі з 256 ГБ або з 512 ГБ високошвидкісного сховища UFS4.0 з USB-C 3.2 для швидкої передачі даних. Хоча гаджет дуже схожий на S23+, у S24+ дисплей трохи більший і яскравіший, акумулятор кращий, а чип швидший.

Смартфон з хорошою батареєю Samsung Galaxy S24+ Фото: Скриншот

Плюси Samsung Galaxy S24+:

швидке обладнання зі Snapdragon 8 Gen 3;

довговічна батарея;

7 років підтримки оновлень.

Мінуси Samsung Galaxy S24+:

продуктивність камери може погіршитися при поганому освітленні;

можливості штучного інтелекту не так вже й вражають.

OnePlus Nord N30 5G: бюджетний смартфон із потужним акумулятором

Хоча Nord N30 і далекий від конкурентів за продуктивністю, він більш ніж виправдовує свою ціну в 200 доларів. Його батареї ємністю 5000 мАг вистачає на весь день, якщо тільки не грати довго в 3D-ігри. Зарядка потужністю 50 Вт дає змогу швидко наситити акумулятор.

Nord N30 не є топовим пристроєм, але він пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті, грамотне налаштування камери і звичні відмінні риси бюджетних телефонів: роз'єм для навушників і слот розширення microSD.

Пікова яскравість його дисплея в 680 ніт перевищує яскравість найближчих конкурентів, а чипсет Snapdragon 695 непогано справляється навіть з візуально складними іграми. Екран загалом хороший, хоча і був замінений на РК-панель, на відміну від попередника, оснащеного OLED-панеллю. Принаймні, новий дисплей підтримує частоту оновлення до 120 Гц.

Плюси OnePlus Nord N30 5G:

відмінне співвідношення ціни та якості;

роз'єм для навушників і слот для карти microSD;

вражаюча 50-ватна зарядка.

Мінуси OnePlus Nord N30 5G:

не ідеальна передача кольору;

має трохи дешевий вигляд.

Смартфон від Asus Zenfone 10: маленький смартфон із великою батареєю

Небагато телефонів можуть конкурувати з Zenfone 10, коли йдеться про преміальні можливості в такому маленькому корпусі. Хороша якість дисплея, максимальна продуктивність і простота використання роблять цю модель однією з найкращих за останній час.

З огляду на те, що сьогодні на ринку досить мало компактних моделей, у Zenfone практично немає конкурентів, які могли б похвалитися такою хорошою батареєю з ємністю 4300 мАг. Asus запропонувала оптимізований інтерфейс, а також можливість змінити його, щоб він точно імітував стандартний Android. Його дисплей залишається таким же чітким з меншою кількістю пікселів, і ця перевага тільки посилюється за рахунок ефективного чипсета від Qualcomm. У тестувальників не виникло жодних проблем під час використання смартфона протягом усього дня, навіть із вимкненими численними функціями економії заряду батареї. Швидка зарядка забезпечує потужність всього до 30 Вт, але пропонує бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Плюси Asus Zenfone 10:

велика обчислювальна потужність;

зручний компактний розмір;

є роз'єм для навушників.

Мінус Asus Zenfone 10:

розбіжність рамок.

Телефон Motorola Edge+: тріумфальне повернення бренду

Motorola Edge+ 2023 року різко відрізняється від деяких інших недавніх моделей. Продуктивність, інтерфейс і дизайн вражають, а батарея працює довше, ніж у більшості інших флагманів у цьому ціновому діапазоні (від 20 тис. грн — ред.). Смартфон зміг пропрацювати без підзарядки понад добу, а за мінімального використання — майже 48 год. У комплект постачання входить зарядний пристрій потужністю 68 Вт. Вигнутий екран періодично доставляв тестувальникам проблеми, але вони змогли до цього звикнути.

Після кількох років випуску не дуже вдалих телефонів, Motorola виконала відмінну роботу, щоб скласти конкуренцію таким компаніям, як Samsung і Google. Смартфон Edge+ працює на потужному чипі, має відмінний дисплей і не коштує величезних грошей. Можливо, гаджет не має жодних нових функцій, але він рідко перегрівається, не гальмує, а програмне забезпечення Motorola включає оновлення до Android 16 із загальною кількістю оновлень безпеки на 4 роки.

Плюси Motorola Edge+:

потужне обладнання;

серйозна реалізація Android;

помірна ціна.

Мінуси Motorola Edge+:

вигнутий дисплей;

камери не ідеальні.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5: майже як планшет

Жоден складаний смартфон не зможе перевершити звичайний за часом автономної роботи, але Z Fold 5, схоже, це вдалося з батареєю ємністю 4400 мАг. Якщо користувач шукає виняткову корисність і зручність, варто звернути увагу на цю модель від Samsung.

Z Fold 5 оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативної пам'яті та фірмовою оболонкою OneUI. Зовнішній дисплей досить великий — 6,2 дюйма, а внутрішній екран розгортається до 7,6 дюйма. Обидва ці AMOLED-екрани працюють із частотою 120 Гц. Чотири роки оновлень Android і додатковий рік виправлень безпеки означають, що гаджет можна буде ефективно використовувати протягом багатьох років. І хоча апаратне забезпечення камери не зовсім на рівні S23 Ultra, воно, як і раніше, відмінно працює і забезпечує барвисту обробку зображень.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 має великий екран Фото: Скриншот

Плюси Samsung Galaxy Z Fold 5:

багато корисного екранного простору;

вдосконалений шарнір;

одного заряду батареї вистачить на весь день.

Мінуси Samsung Galaxy Z Fold 5:

тільки 25-ватна зарядка.

висока вартість.

Apple iPhone 15 Pro Max: найкращий варіант на iOS

Експерти Android Police запевняють, що остання топова модель Apple оснащена одним із найкращих апаратних засобів, включно з неймовірно швидким власним чипсетом і можливістю запису відео, з якою не може зрівнятися жоден телефон Android.

Смартфон 15 Pro Max може порадувати хорошими камерами, хоча це й не дивно, адже Apple завжди відмінно справлялася з обробкою фотографій і відео. Одним із показників того, що Apple серйозно ставиться до обробки зображень, є ввімкнення кольорової LOG професійної якості та підтримки відео ProRes, що може призвести до отримання відео студійної якості. У поєднанні з вбудованою стабілізацією зображення і 5-кратним телеоб'єктивом це один з найкращих телефонів для знімання. Що стосується батареї, то у цього флагмана її ємність сягає 4441 мАг.

Однак тестувальники були трохи розчаровані піковою швидкістю зарядки 27 Вт — вона могла б бути швидшою, враховуючи, що смартфон коштує мінімум 1200 доларів. Однак, користувачам не доведеться турбуватися про зарядку акумулятора протягом дня.

Плюси iPhone 15 Pro Max:

неперевершена продуктивність;

наявність USB-C;

кнопка Action, що налаштовується.

Мінуси iPhone 15 Pro Max:

погане управління головним екраном;

проблеми з повідомленнями;

збої в роботі автовиправлення.

Раніше ми писали про п'ять смартфонів, здатних робити професійні знімки. До рейтингу увійшли моделі смартфонів від Google, Apple, Samsung, Xiaomi та інших виробників.