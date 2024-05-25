ТОП-7 смартфонов с хорошими аккумуляторами: флагманы Samsung, OnePlus, Apple и другие (видео)

В список телефонов с мощными батареями попали модели OnePlus 12, Samsung Galaxy S24+, OnePlus Nord N30 5G, Asus Zenfone 10, Motorola Edge+, Samsung Galaxy Z Fold 5, Apple iPhone 15 Pro Max.

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Одно из главных преимуществ хорошего смартфона — большая емкость батареи. Выбирая гаджет при покупке, пользователи часто обращают внимание именно на этот показатель. Издание Аndroid Рolice составило рейтинг телефонов с мощным аккумулятором.

OnePlus 12: мощная батарея и невероятно быстрая зарядка

OnePlus 12 не только предлагает первоклассную производительность, но и имеет один из самых больших и быстро заряжающихся аккумуляторов среди всех флагманов. Аккумулятор емкостью 5400 мАч можно заряжать со скоростью до 80 Вт по проводу и до 50 Вт по беспроводной сети. И в отличие от некоторых прошлых моделей OnePlus, этот телефон поддерживает LTE и 5G большинства операторов связи.

Помимо времени автономной работы, OnePlus 12 — это отличный вариант Android-фона с быстрым чипом Snapdragon 8 Gen 3. На рынке представлены модели с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти и с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти соответственно. Он оснащен большим 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц. OnePlus будет поддерживать четыре основных обновления ОС Android и обновления безопасности в течение 5 лет.

Плюсы OnePlus 12:

отличная производительность чипа Snapdragon 8 Gen 3;

супербыстрая зарядка 100 Вт;

отличная работа камеры.

Минусы OnePlus 12:

программное обеспечение имеет некоторые несоответствия;

датчик отпечатков пальцев мог бы быть лучше.

Samsung Galaxy S24+: премиум-выбор

Galaxy S24+ легко не заметить, поскольку более популярной является модель S24 Ultra, но S24+ отличный телефон, который понравится многим пользователям, уверены аналитики. Samsung оснастила его аккумулятором емкостью 4900 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поэтому он может проработать весь день без подзарядки. Есть и поддержка беспроводной зарядки 15 Вт. Samsung заявляет, что этот телефон может заряжаться до 65% за полчаса, и тесты подтвердили это утверждение.

Galaxy S24+, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти, является одним из самых быстрых телефонов на рынке. Есть модели с 256 ГБ или с 512 ГБ высокоскоростного хранилища UFS4.0 с USB-C 3.2 для быстрой передачи данных. Хотя гаджет очень похож на S23+, у S24+ дисплей чуть больше и ярче, аккумулятор лучше, а чип быстрее.

Cмартфон с хорошей батареей Samsung Galaxy S24+ Фото: Скриншот

Плюсы Samsung Galaxy S24+:

быстрое оборудование с Snapdragon 8 Gen 3;

долговечная батарея;

7 лет поддержки обновлений.

Минусы Samsung Galaxy S24+:

производительность камеры может ухудшиться при плохом освещении;

возможности искусственного интеллекта не так уж впечатляют.

OnePlus Nord N30 5G: бюджетный смартфон с мощным аккумулятором

Хотя Nord N30 и далек от конкурентов по производительности, он более чем оправдывает свою цену в 200 долларов. Его батареи емкостью 5000 мАч хватает на весь день, если только не играть подолгу в 3D-игры. Зарядка мощностью 50 Вт позволяет быстро напитать аккумулятор.

Nord N30 не является топовым устройством, но он предлагает 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, грамотную настройку камеры и привычные отличительные черты бюджетных телефонов: разъем для наушников и слот расширения microSD.

Пиковая яркость его дисплея в 680 нит превышает яркость ближайших конкурентов, а чипсет Snapdragon 695 неплохо справляется даже с визуально сложными играми. Экран в целом хорош, хотя и был заменен на ЖК-панель, в отличие от предшественника, оснащенного OLED-панелью. По крайней мере, новый дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

Плюсы OnePlus Nord N30 5G:

отличное соотношение цены и качества;

разъем для наушников и слот для карты microSD;

впечатляющая 50-ваттная зарядка.

Минусы OnePlus Nord N30 5G:

не идеальная цветопередача;

выглядит немного дешево.

Смартфон от Asus Zenfone 10: маленький смартфон с большой батареей

Немногие телефоны могут конкурировать с Zenfone 10, когда речь идет о премиальных возможностях в таком маленьком корпусе. Впечатляющее качество дисплея, максимальная производительность и простота использования делают эту модель одной из лучших за последнее время.

Учитывая, что сегодня на рынке достаточно мало компактных моделей, у Zenfone практически нет конкурентов, которые могли бы похвастать столь хорошей батареей с емкостью 4300 мАч. Asus предложила оптимизированный интерфейс, а также возможность изменить его, чтобы он точно имитировал стандартный Android. Его дисплей остается таким же четким с меньшим количеством пикселей, и это преимущество только усиливается за счет эффективного чипсета от Qualcomm. У тестировщиков не возникло никаких проблем при использовании смартфона в течение всего дня, даже с отключенными многочисленными функциями экономии заряда батареи. Быстрая зарядка обеспечивает мощность всего до 30 Вт, но предлагает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Плюсы Asus Zenfone 10:

большая вычислительная мощность;

удобный компактный размер;

есть разъем для наушников.

Минус Asus Zenfone 10:

несовпадение рамок.

Телефон Motorola Edge+: триумфальное возвращение бренда

Motorola Edge+ 2023 года резко отличается от некоторых других недавних моделей. Производительность, интерфейс и дизайн впечатляют, а батарея работает дольше, чем у большинства других флагманов в этом ценовом диапазоне (от 20 тыс. грн — ред.). Смартфон смог проработать без подзарядки более суток, а при минимальном использовании — почти 48 ч. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 68 Вт. Изогнутый экран периодически доставлял тестировщикам проблемы, но они смогли к этому привыкнуть.

После нескольких лет выпуска не очень удачных телефонов, Motorola проделала отличную работу, чтобы составить конкуренцию таким компаниям, как Samsung и Google. Смартфон Edge+ работает на мощном чипе, имеет отличный дисплей и не стоит огромных денег. Возможно, гаджет не располагает никакими новыми функциями, но он редко перегревается, не тормозит, а программное обеспечение Motorola включает обновления до Android 16 с общим количеством обновлений безопасности на 4 года.

Плюсы Motorola Edge+:

мощное оборудование;

серьезная реализация Android;

умеренная цена.

Минусы Motorola Edge+:

изогнутый дисплей;

камеры не идеальны.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5: почти как планшет

Ни один складной смартфон не сможет превзойти обычный по времени автономной работы, но Z Fold 5, похоже, это удалось с батареей емкостью 4400 мАч. Если пользователь ищет исключительную полезность и удобство, стоит обратить внимание на эту модель от Samsung.

Z Fold 5 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и фирменной оболочкой OneUI. Внешний дисплей довольно большой — 6,2 дюйма, а внутренний экран разворачивается до 7,6 дюйма. Оба этих AMOLED-экрана работают с частотой 120 Гц. Четыре года обновлений Android и дополнительный год исправлений безопасности означают, что гаджет можно будет эффективно использовать в течение многих лет. И хотя аппаратное обеспечение камеры не совсем на уровне S23 Ultra, оно по-прежнему отлично работает и обеспечивает красочную обработку изображений.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 имеет большой экран Фото: Скриншот

Плюсы Samsung Galaxy Z Fold 5:

много полезного экранного пространства;

усовершенствованный шарнир;

одного заряда батареи хватит на весь день.

Минусы Samsung Galaxy Z Fold 5:

только 25-ваттная зарядка.

высокая стоимость.

Apple iPhone 15 Pro Max: лучший вариант на iOS

Эксперты Android Police уверяют, что последняя топовая модель Apple оснащена одним из лучших аппаратных средств, включая невероятно быстрый собственный чипсет и возможность записи видео, с которой не может сравниться ни один телефон Android.

Смартфон 15 Pro Max может порадовать хорошими камерами, хотя это и не удивительно, ведь Apple всегда отлично справлялась с обработкой фотографий и видео. Одним из показателей того, что Apple серьезно относится к обработке изображений, является включение цветной LOG профессионального качества и поддержки видео ProRes, что может привести к получению видео студийного качества. В сочетании со встроенной стабилизацией изображения и 5-кратным телеобъективом это один из лучших телефонов для съемки. Что касается батареи, то у этого флагмана ее емкость достигает 4441 мАч.

Однако тестировщики были немного разочарованы пиковой скоростью зарядки 27 Вт — она могла бы быть быстрее, учитывая, что смартфон стоит минимум 1200 долларов. Тем не менее, пользователям не придется беспокоиться о зарядке аккумулятора в течение дня.

Плюсы iPhone 15 Pro Max:

непревзойденная производительность;

наличие USB-C;

настраиваемая кнопка Action.

Минусы iPhone 15 Pro Max:

плохое управление главным экраном;

проблемы с уведомлениями;

сбои в работе автоисправления.

Ранее мы писали о пяти смартфонах, способных делать профессиональные снимки. В рейтинг вошли модели смартфонов от Google, Apple, Samsung, Xiaomi и других производителей.