Батарея смартфона більше не буде швидко розряджатися: що змінить нова функція

"Режим дротової зарядки" дає користувачам смартфонів Xiaomi, POCO і Redmi більше контролю над процесом зарядки гаджетів.

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Нова функція операційної системи HyperOS від Xiaomi дає змогу користувачам керувати швидкістю зарядки та зберігати працездатність акумуляторів смартфонів. Про те, як саме вона працює, розповіло медіа Gizchina.

Хоча технологія швидкого заряджання не призводить до серйозної деградації акумуляторів, підвищення температури, внаслідок якого перегрівається батарея, може прискорити її знос. Надшвидке заряджання з використанням зарядних пристроїв потужністю 120 Вт може призвести до підвищення температури, що негативно впливає на ємність акумулятора, знижуючи її. З цих причин експерти не рекомендують часто використовувати швидку зарядку, а лише у виняткових випадках.

Нова функція HyperOS "Режим дротового заряджання" пропонує користувачам два способи: стандартне заряджання та швидке заряджання. У той час як останній використовує весь потенціал можливостей швидкого заряджання телефону та зарядного пристрою, стандартний режим пропонує обмеження швидкості заряджання без необхідності використання стороннього зарядного пристрою.

Огляд функцій Xiaomi HyperOS

Функція доступна після оновлення безпеки до версії V9.1.4-240511.1.1. Його мають отримати, або вже отримали, власники смартфонів Xiaomi, POCO і Redmi, оснащених операційною системою HyperOS. Щоб перевірити можливість оновлення, потрібно перейти в "Системні налаштування" — "Оновлення системних додатків".

Увімкнувши цю функцію, користувачі отримують можливість визначати пріоритетність стану батареї, обмежуючи швидкість заряджання, коли швидке заряджання не потрібне. Такий превентивний підхід подовжує термін служби батареї і забезпечує оптимальну продуктивність протягом тривалого періоду часу. Це нововведення відображає прагнення компанії Xiaomi розширити можливості для користувачів і сприяти розвитку культури розумного енергоспоживання.

Користувачі можуть додатково оптимізувати стан акумулятора за допомогою додаткових методів. До них належать:

підтримання помірного рівня заряду акумулятора (від 20% до 80%);

запобігання перегріву акумулятора;

уникнення екстремальних температур, що шкодить телефону загалом;

мінімізація фонової активності додатків.

Об'єднавши ці методи з режимом дротового заряджання, користувачі можуть створити комплексну стратегію для захисту акумулятора та забезпечення виняткової продуктивності телефонів Xiaomi.

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