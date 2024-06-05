Скоро появятся самые быстрые в мире процессоры для ПК и новые ИИ-чипы: кто их сделает

AMD представила новейший ИИ-процессор MI325X. Ожидается, что эта усовершенствованная версия серии MI300 поступит в продажу в четвертом квартале 2024 года.

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На выставке технологий Computex в Тайбэе AMD объявила, что в течение следующих двух лет будет разрабатывать чипы искусственного интеллекта, чтобы бросить вызов доминированию Nvidia, пишет Interesting engineering.

Стоит отметить, что доля Nvidia на рынке полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ) составляет почти 80%.

AMD анонсировала новую серию ИИ-чипов под названием MI350, которая, как ожидается, будет доступна в 2025 году. По данным компании, MI350 будет работать в 35 раз лучше при выводе, чем существующая в настоящее время серия MI300. А серия чипов MI400 появится в 2026 году и будет основана на архитектуре нового типа под названием Next.

Релизы и анонсы AMD появились всего через день после того, как Nvidia выпустила свой ИИ-чип следующего поколения Rubin. Он является преемником модели Nvidia Blackwell, о которой было объявлено ранее в этом году. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг объявил, что компания будет ежегодно выпускать новые ИИ-чипы. AMD планирует сделать то же самое и надеется бросить вызов нынешнему лидеру рынка.

Серия Ryzen AI 300 для ноутбуков с ИИ будет конкурировать с процессорами Intel Lunar Lake и Qualcomm Snapdragon X. AMD также сотрудничает с Microsoft, чтобы эти чипы могли использоваться в ее ноутбуках с чат-ботом Copilot.

На Computex в понедельник компания AMD также представила архитектуру центрального процессора Zen 5 следующего поколения и архитектуру NPU XDNA 2 GPU, обеспечивающую работу новых чипов AMD Ryzen серии 9000 для игровых ПК и процессоров Ryzen AI третьего поколения для ультрабуков. По данным компании, процессоры третьего поколения будут выполнять до 50 триллионов операций в секунду (TOP), что позволит реализовать на устройстве различные возможности ИИ.

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Серия Ryzen AI 300 оснащена новым нейронным процессором XDNA 2 с производительностью до 50 TOP, 12-ядерным центральным процессором и новым графическим процессором на базе архитектуры RDNA 3.5 с до 16 вычислительных блоков на флагманском процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370. Новая серия Ryzen 9000 для настольных компьютеров станет самыми быстрыми в мире процессорами для потребительских ПК для игр и создания контента, заявил производитель. Ожидается, что обе серии выйдут в июле этого года.

Ранее мы писали о том, что Китай все равно получит ИИ-чипы Nvidia и будет покупать их по скидке. По словам источников, чипы Nvidia H20 продаются в Китае со скидкой 10%. Процессоры стоят дешевле, чем китайские Huawei Ascend 910B.