В Китае большие проблемы: 7-нм чипы работают хуже, чем ожидалось, их хотят улучшить

У SMIC нет нового EUV-оборудования, которое помогло бы сделать чипы производительнее. Каким образом будут "прокачивать" 7-нм процессоры — не ясно.

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Чжан Пингань, исполнительный директор китайской Huawei, заявил, что переход компании на 5-нм или 3-нм техпроцесс не является основной целью. Вместо этого бывший китайский гигант сосредоточится на доработке 7-нм техпроцесса, передает WCCF tech.

Основная цель Huawei, по словам топ-менеджера, — сосредоточиться на архитектуре чипа, чтобы устранить слабые места. Вполне возможно, что SMIC столкнулась с производственными проблемами в ходе выпуска Kirin 9000S и Kirin 9010. Производитель планирует работать над реальными возможностями чипсета, а не над каким-то одним производственным процессом.

Торговые санкции, наложенные США на Huawei, вынуждают ее полагаться на китайского производителя процессоров SMIC, чтобы продвигать передовые производственные процессы для будущих выпусков Kirin. Стоит отметить, что SMIC удалось разработать 5-нм техпроцесс. Ожидается, что на его основе будет создан Kirin 9100, который появится в серии смартфонов Mate 70. Однако, хотя переход к улучшению производственного процесса является одной из целей Huawei, руководитель компании заявляет, что они также хотят решить несколько проблем, связанных с 7-нм техпроцессом.

Ранее стало известно, что 5-нм пластины SMIC могут быть на 50% дороже, чем аналогичные пластины от тайваньского производителя TSMC и это, вероятно, связано с использованием китайцами более старого оборудования DUV вместо нового EUV, которое применяют на Тайване.

Голландской компании ASML, единственному производителю оборудования EUV, было запрещено поставлять такое оборудование китайским компаниям, чтобы помешать им получить преимущество перед американскими производителями чипов и теми производителями, которые располагаются в странах-союзниках США.

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Как полагают аналитики, если Huawei и SMIC не приобретут передовое оборудование EUV, они не смогут полностью решить проблемы с 7-нанометровыми чипами. Однако СМИ не исключает, что у партнеров может найтись какое-то секретное решение, раскрывать которое они не намерены.

Ранее мы писали, что Huawei и без санкций отказалась от процессоров Qualcomm. Китайская компания делает ставку на собственные чипы Kirin, которые теперь внедряются не только во смартфоны, но и в ноутбуки и ПК.